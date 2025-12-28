Pericolul ascuns din salata ambalată: "Unul dintre cele mai riscante articole din magazin"

Probabil cumperi unele produse alimentare pentru comoditate, pentru a economisi câțiva pași atunci când vine momentul să pregătești o masă. Verdeața pre-spălată în pungi, cum ar fi salata verde sau spanacul, par o alegere evidentă dacă încerci să mănânci nutritiv.

Potrivit experților în siguranța alimentară, citaţi de Huffington Post, verdeața pre-spălată în pungi nu este cea mai sigură alegere. Bacteriile și contaminarea sunt mai frecvente decât ai putea bănui la acest produs alimentar anume.

"Deși consumatorii se așteaptă la comoditate și siguranță, realitatea este că verdeața pre-spălată în pungi rămâne unul dintre cele mai riscante articole din magazinul alimentar din cauza riscurilor de contaminare pe tot parcursul lanțului de aprovizionare", spune Darin Detwiler, profesor de politică alimentară la Universitatea Northeastern

El susţine că evită să cumpere verdeață în pungi din cauza riscului de contaminare mortală cu E. coli. "Când te uiți la focarele din trecut, salatele în pungi au fost o cauză principală a bolilor transmise prin alimente, unele focare ducând la spitalizări, insuficiență renală (sindrom hemolitic-uremic) și chiar deces", a spus Detwiler.

Mulți factori din lanțul de aprovizionare pot contamina legumele cu agenți patogeni — cum ar fi E. coli, listeria sau salmonella — care pot îmbolnăvi oamenii, îi pot spitaliza sau pot duce la situații mai grave. "Legumele ambalate în pungi sunt spălate și procesate în loturi mari, ceea ce reprezintă o modalitate eficientă de a răspândi agenții patogeni", a declarat Olivia Roszkowski, bucătar-instructor de arte culinare pe bază de plante și certificare în siguranța alimentară la campusul din New York al Institutului de Educație Culinară.

Astfel de cazuri cu intoxicări provenite de la frunze verzi apar mai des decât v-ați aștepta, iar FDA a creat un Plan de acțiune pentru legumele cu frunze verzi în 2020 pentru a reduce diferite tulpini de E. coli din legumele cu frunze verzi și a actualizat planul în 2023. (De exemplu, Escherichia coli O157:H7, producătoare de toxină shiga, este tulpina patogenă care este adesea asociată cu focarele de salată verde și legume cu frunze verzi, iar Detwiler spune că "este deosebit de periculoasă deoarece este nevoie de o cantitate foarte mică pentru a provoca boli grave... Riscul nu este teoretic - a fost dovedit în mod repetat, focar după focar.")

Și în ciuda eforturilor de a reduce focarele legate de legumele cu frunze verzi, acestea continuă să apară. Legumele cu frunze verzi sunt atribuite "până la 9,2% din bolile alimentare cauzate de agenți patogeni cunoscuți" în SUA, potrivit unui raport din Journal of Foodborne Illness publicat în aprilie 2024. Raportul estimează că peste 2,3 milioane de boli în fiecare an sunt legate de legumele cu frunze verzi contaminate.

Spălarea salatelor verzi pre-spălate ajută?

Dacă vă gândiți: "Ei bine, voi spăla salatele verzi pre-spălate pentru măsuri suplimentare de siguranță", e mai bine să nu faceți asta. Spălarea salatelor verzi acasă nu le face mai sigure, deoarece apa nu va îndepărta agenții patogeni, a spus Detwiler.

Clătirea salatelor verzi pre-spălate poate introduce agenți patogeni care s-ar putea afla pe blatul de bucătărie sau pe chiuvetă. "Salatele verzi pre-spălate nu ar trebui spălate din nou acasă, deoarece acest lucru poate introduce contaminare dacă chiuveta, ustensilele, echipamentul sau mâinile celui care le prepară nu sunt curățate sau dezinfectate corespunzător", a spus Baker.

Bacteriile sau agenții patogeni nu sunt evidenți și nu pot fi văzuți. "Dacă salatele verzi sunt contaminate cu agenți patogeni, acestea nu pot fi detectate prin vedere, miros sau gust... și nu pot fi îndepărtate prin spălare", a explicat Baker. Potrivit lui Detwiler, "Bacteriile precum E. coli și salmonella pot forma biofilme care le ajută să se lipească de suprafața frunzelor [și] odată atașate, aceste bacterii nu se clătesc pur și simplu. Agenții patogeni dăunători trebuie gătiți pentru a fi eliminați, deoarece căldura îi ucide".

"O problemă majoră cu salata verde este că este de obicei consumată crudă, nu gătită, ceea ce face dificilă reducerea riscului de toxiinfecție alimentară", a spus Baker.

