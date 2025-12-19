Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate

Un fermier din Oltenița, județul Călărași, a reușit să transforme o întâmplare banală într-o afacere agricolă profitabilă, punând pe piață un soi special de usturoi care se vinde chiar și cu 100 de lei pe kilogram, potrivit publicației AgroInteligența.

Totul a început acum opt ani, când Gheorghe a cumpărat câteva căpățâni mari de usturoi de la un trecător și le-a plantat în grădina sa. Spre surprinderea lui, a descoperit că era vorba de usturoiul Elefant, un soi cu căței mari, cu aromă mai blândă și gust ușor dulceag, care nu provoacă arsuri la stomac specifice altor tipuri de usturoi.

De atunci, gospodarul se ocupă de cultivarea acestui usturoi deosebit în solarul și pe terenurile sale, obținând recolte de aproximativ 300 - 400 kg pe sezon. Căpăţânile ating adesea greutăți impresionante, unele chiar până la 800 de grame, ceea ce îl diferențiază clar pe piaţă, scrie sursa citată.

Succesul nu se oprește la granițele țării. Produsul lui Gheorghe și-a găsit deja clienți în străinătate, fiind exportat către Israel, iar în acest an, fermierul a primit oferte și din Germania. În țară, usturoiul Elefant se vinde constant cu 80 - 100 lei/kg, iar cererea depășește oferta disponibilă.

Gheorghe spune că nu este un fermier mare. "Am o casă la țară cu 1.000 de metri pătrați, am acolo un solar de 120 de metri pătrați și alte două bucăți de pământ pe care cultiv acest usturoi". Recoltele nu stau mult pe stoc. Sunt vândute direct de la poarta fermei sau prin anunțuri online, iar producătorul spune că găsește mereu cumpărători.

