Curs BNR, 2 februarie 2026. Leul românesc a câştigat peste 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 2 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5372 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,2958 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8854 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 54,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 644,9082 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 13 ianuarie 2026 şi până în prezent.

