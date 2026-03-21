Cu toţii ştim vorba: grijile ne ţin treji noaptea! Şi din păcate românii au tot mai multe nopţi albe, în special din cauza grijilor legate de bani.

Nu aveam noi cel mai sănătos somn nici înainte de acest an, eram pe ultimele locuri în ceea ce priveşte calitatea somnului în Europa, cu o medie de nici 7 ore pe noapte.

Aproape jumate, 40% dintre români mai precis, se plâng de insomnii, iar 61 % spun că stresul e unul dintre motivele nopţilor agitate.

Aşa începeam anul. Pentru că lucrurile, din păcate, s-au înrăutăţit. Într-un alt studiu din luna februarie, 3 din 4 români au spus că grijile legate de bani le-au afectat sănătatea mintală şi le-au produs anxietate. Când vorbim despre calitatea somnului, procentul celor care spun că sunt prea stresaţi din cauza problemelor financiare ca să mai poată dormi a urcat la 85 la sută!

Care sunt mai exact aceste surse de stres?! Nu e o surpriză pentru nimeni, cred, creşterea preţurilor la alimente şi carburanţi, bunuri esenţiale adică, e pe primul loc, cheltuielile neplanificate îngrijorează 1 din 5 români iar siguranţa locului de muncă e pe poziţia a treia. 15 % din populaţie are această grijă.

Femeile sunt cu câteva procente mai afectate decât barbaţii, se mai vede în acest studiu însă ceea ce nu ne spune studiul, o fac specialiştii! E faptul că tulburarile de somn sunt asociate cu riscul de a dezvolta pana la 172 de boli diferite.

