Fraudă de milioane de lei cu aur. Opt firme din Prahova au topit 12 kg de lingouri și le-au vândut ilegal

Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit o rețea de comerț ilegal cu aur în județul Prahova, unde opt firme au topit aproape 12 kilograme de metal prețios și l-au vândut fără autorizație. În urma controalelor, autoritățile au confiscat peste 4,5 milioane de lei, au aplicat amenzi și au ridicat bijuterii din aur și diamante, într-o acțiune amplă de combatere a evaziunii fiscale din domeniul metalelor prețioase.

de Redactia Observator

la 04.05.2026 , 13:04
"În urma analizelor de risc fiscal în domeniul comercializării metalelor preţioase, inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au identificat opt firme din judeţul Prahova de la care au dispus confiscarea a 4,51 mil de lei, deoarece au topit în lingouri aproape 12 kilograme de aur, pe care l-au vândut apoi fără autorizaţie", anunţă, luni, ANAF, într-un comunicat de presă.

La acţiunile de control derulate în perioada 12.03.2026 - 28.04.2026 în judeţul Prahova au participat 14 inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care au verificat modalitatea respectării legislaţiei specifice privind evidenţa, provenienţa şi comercializarea bunurilor din metale preţioase.

"În urma verificării activităţii comerciale a societăţilor vizate, inspectorii DGAF au constatat abateri semnificative, precum lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor deţinute, prelucrarea metalelor preţioase sub formă de lingouri sau comercializarea fără autorizaţie legală", precizează sursa citată.

Inspectorii antifraudă fiscală au dispus amenzi totale de 105.000 de lei, confiscarea a 28,66 grame bijuterii din aur şi diamante în valoare de 26.154 de lei şi confiscarea sumei de 4.511.837 de lei, care reprezintă contravaloarea celor aproape 12 kg aur, comercializate sub formă de lingouri.

