PNRR este documentul strategic prin care România aduce românilor bani europeni, din fondurile europene. Tana Foarfă explică la Observator ce am decontat până acum din banii europeni, ce am ratat, ce am putea avea de aici înainte.

Ce este PNRR, ce avem de câștigat și ce trebuie să facem pentru el?

Tana Foarfă, director Europuls: PNRR a început la nivel european ca fiind metoda prin care statele membre, după pandemie, pentru că au suferit foarte mult din perspectivă economică și, bineînțeles, și socială, să aibă capacitatea să își revină, pe de-o parte, și, pe de altă parte, să aibă fondurile necesare ca să și evolueze că nu este suficient doar să îți revii, dar să și poți evolua de la momentul respectiv să fii mai bun, mai pregătit. Deci, redresare și reziliență.

Planul acesta nu ne-a fost impus de cineva, deci nu a venit nimeni de la Bruxelles să ne spună "aveți acest plan, luați-l și implementați-l până pe 31 august 2026", că tot mai avem 100 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Pentru că, pur și simplu, a fost o negociere prin care, la nivel european, am avut o sumă de bani la dispoziție și, pentru acești bani, noi a trebuit să venim cu reforme și cu investiții pe care trebuie să le facem ca să primim acești bani. De ce trebuie? Pentru că, dacă vrem să investim banii cu cap, avem nevoie, în primul rând, de reforme, deci de legislație solidă ca să ne asigurăm că există investiții bune, utile pentru oameni și, pe de altă parte, trebuie să facem investiții pentru că, altfel, reformele rămân doar hârtii.

Care este diferența între granturi și împrumuturi?

Tana Foarfă, director Europuls: Granturi înseamnă bani pe care îi primești gratuit. Bani de-a gata. Nu îi mai dă înapoi. Sunt banii care îți revin ție. Împrumut este exact ca la bancă. În momentul în care te duci să faci un împrumut, deci să iei un credit, de exemplu, primești banii respective, îi investești în ceea ce îți dorești tu să îi investești, dar la un moment dat, pe parcursul a mai multor ani, trebuie să îi returnezi. Și este important, când ne uităm la împrumuturi, să ne gândim că, tocmai pentru a nu da din buzunarul nostru propriu, când trebuie să plătim rata la credit, să investim acești bani cu cap și să genereze profit. Ca din ei, da, tocmai să putem să dăm mai departe și să achităm creditul pe care îl avem.

Cum vin banii de la UE?

Tana Foarfă, director Europuls: Există o entitate care coordonează tot ce înseamnă PNRR.

Și entitatea aceasta este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, adică MIPE. Ce face MIPE? MIPE este ca un fel de purtător de informații între, pe de o parte, ce se realizează pe teren, deci dacă avem, de exemplu, proiecte pe teren care aparțin de autorități locale, care aparțin de alte ministere și așa mai departe, MIPE centralizează toate aceste informații despre proiectele implementate și le transmite mai departe la comisie spunând uite, noi am realizat aceste proiecte, acestea sunt în valoare de X, dacă vă uitați și totul este în regulă pe documentele pe care vi le-am trimis, noi trebuie să primim banii. Pe partea cealaltă, în momentul în care primim banii de la Comisia Europeană, că nu se duc în neant, se duc în bugetul de stat și de acolo, bineînțeles, există mecanismul prin care trebuie duși mai departe, de asta spun că MIPE este autoritatea care face acest dialog.

Tana Foarfă, director Europuls: Încă este foarte greu să găsești informație concretă despre proiecte în ideea să ne asigurăm, de exemplu, că vorbim sigur de 65 de crește sau de 500 de biblioteci. Cifrele încă diferă și aici este un lucru care ar trebui totuși luat în calcul, mai ales pentru viitor și pentru viitorul buget, că trebuie să sporim un pic transparența, mai ales pentru oameni, pentru că dacă nu, la Europuls ne-a fost greu să găsim cifrele și datele. (...)

Francesca Vlădică Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰