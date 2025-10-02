Tot mai mulţi oameni simt că taxele au crescut degeaba! Încasările din TVA se anunţă sub estimări, iar cheltuielile statului cresc fără oprire. Economiștii avertizează: taxa pe valoarea adăugată ar putea creşte din nou anul viitor dacă guvernul nu taie serios din aparatul birocratic.

Datoria publică dă peste cap planurile guvernului. Într-o spirală periculoasă, statul împrumută sume uriașe ca să plătească ratele vechilor datorii. Dobânzile au crescut cu 12 miliarde de lei față de estimări şi măresc deficitul bugetar. În plus, deși taxele au fost majorate, încasările din TVA rămân cu peste 2 miliarde de lei sub planul inițial.

"S-au luat în calcul 10 miliarde de lei, o creştere a colectării, care nu s-a materializat", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Pentru că planurile de pe hârtie nu corespund cu realitatea fiscală, Guvernul se uită acum spre restaurante şi hoteluri.

Antreprenorii avertizează: scumpirile pot duce la concedieri

"Nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026. Horeca e un caz aparte. Aşteptăm analiza şi, pe baza analizei, vom discuta în coaliţie şi vom lua o decizie", a adăugat ministrul Finanţelor.

"E o lovitură puternică pe care o primește HORECA. Dacă nouă ne scad încasările şi nu mai avem clienţi, va trebui să disponibilizăm şi să renunţăm la angajați. Vom micşora salariile poate", a explicat Valentin Strugaru, proprietar restaurant.

Între timp, prețurile cresc în continuare, iar reducerile de cheltuieli din administrația locală și centrală se lasă aşteptate. Economiştii cred că, în curând, Guvernul va rămâne fără soluţii.

"Cred că va creşte TVA-ul anul viitor. Cred că mult mai eficient este să crească cotele reduse către cea standard", a precizat Adrian Codîrlaşu, analist economic.

Reduceri de personal și tăieri de salarii în administrație

Guvernul vrea să concedieze 13.000 de angajați din primării și consilii județene, însă o decizie nu a fost luată. La nivel central, în unele instituţii nu vor fi desființate posturi, însă se vor face economii de 10% la salarii.

"Cred că se pot reduce în unele părți, dar nu se pot reduce în altele. Această discuție nu poate să fie sub forma unei ghilotine, ci sub forma unei analize punctuale", a subliniat Florin Manole, ministrul Muncii.

"Trebuie făcut real, nu declarativ, numai cu pixul pe hartie, fără să ţii cont ca în spatele fiecărei persoane pe care o concediezi se află o familie", a punctat Horaţiu Raicu, secretar general BNS.

Partidele politice nu pierd, însă, nimic. Vor încasa aproape 300 de milioane de lei din bani publici, deși premierul a promis că va reduce subvențiile pentru ele cu 10%.

