Ministrul Finanţelor, despre creșterea salariului minim: "Mai degrabă nu. Economia e în decelerare"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că salariul minim nu ar trebui majorat în prezent. Oficialul avertizează că, în condițiile unei economii aflate în decelerare, o nouă creștere ar putea pune presiune suplimentară pe mediul privat, potrivit Mediafax. Nazare a respins și ideea că România ar risca un infringement dacă nu aplică o majorare, precizând că este vorba despre "adecvarea salariului minim", nu despre o obligație impusă de Bruxelles.

de Redactia Observator

la 02.11.2025 , 21:25
"Dacă ne uităm la salariu minim, ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%", a explicat, la Antena 3 CNN, Alexandru Nazare.

Ministrul a reamintit că salariul minim a crescut de la 2.300 lei la 4.050 lei.

"Cred că ar trebui să fim atenți, cred că ar trebui să punem mai mult preț pe coordonarea între dinamica economiei și creșterile salariului minim, astfel încât și pentru antreprenori să le fie ușor în momentul în care să acopere noile costuri legate de salariu minim", a precizat Nazare.

Ministrul a respins ideea lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia România riscă un infringement dacă nu majorează salariul minim: "Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorba de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement".

Întrebat direct dacă este pentru sau împotriva majorării, Nazare a răspuns: "Mai degrabă nu. Cel puțin, nu în acest moment".

