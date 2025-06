"Hai să o dăm golăneşte". Cum a decurs "negocierea" dintre procuror şi mama fetei violată de preot, în Galaţi

La un an după ce un preot acuzat că a violat o fată de 13 ani a scăpat basma curată pentru că dosarul a fost clasat, mama victimei a obţinut redeschiderea cazului. Procurorul de caz avea o mulţime de dovezi, inclusiv o înregistrare audio în care slujitorul Bisericii o învaţa pe fată cum să scape de o posibilă sarcină. Şi totuşi, a ţinut să-l scape pe preot şi a înlocuit actele depuse la dosar. Pe mama victimei a încercat s-o consoleze cu o declaraţie şocantă. I-a spus că bărbaţilor le mai fug ochii.

Înregistrarea a fost făcută vara trecută, atunci când cazul a ieşit la lumină. Era depusă la dosar, dar chiar şi aşa, cazul a fost clasat două luni mai târziu. Procurorul Nicolae Valerian Cuzi ar fi distrus declaraţia preotului paroh în care recunoştea că a întreţinut relaţii sexuale cu fata şi ar fi înlocuit-o cu o alta în care nega faptele. Mama victimei susţine că anchetatorul ar fi primit bani de la preot pentru a -l scăpa basma curată. Luat la întrebări, ar fi venit cu nişte explicaţii şocante.

Discuţie halucinantă între procuror şi mama victimei

"În calitate de procuror, cum poţi să-mi spui tu mie, un simplu om, să spui: 'Mama, haide să o dăm golăneşte, nu mai vorbim nici cu dumneavoastră, nici... hai s-o dăm golăneşte, că io-s bărbat. Şi mie-mi fug ochii!' Domnul procuror, dar vă fug ochii după minore? Deci îi lua apărarea preotului la chestia asta! Mi-am dat seama că se muşamalizează cazul şi se clasează cazul de când mi-a spus: 'Haideţi să dăm pălitură preotului, să-i luăm banii. Dar nu o sumă aşa mare, undeva în bani vechi, 150 de milioane", a declarat mama victimei. Fata ar fi fost violată de preot timp de un an, de la vârsta de 13 ani. Individul preda religie la şcoala din localitatea Folteşti şi fata voia să dea admiterea la un seminar teologic. Aşa a ajuns să facă pregătire cu el.

Vezi și

Mama fetei a cerut să fie redeschis dosarul de trei ori în ultimul an. "Am luptat de una singură, cu mâinile goale, cu nişte instituţii corupte, care au încercat să-mi cumpere tăcerea. S-a ştiut de cazul ăsa din şcoală, că copila a fost abuzată de el din clasa a 7-a. S-a ştiut, care eu am făcut în nenumărate rânduri sesizare către şcoală, telefonice şi faţă-n faţă şi nu s-a luat nicio măsură", a declarat mama victimei. "A făcut tot ceea ce fac profesorii din această şcoală, şi-a făcut datoria. Fără probleme, fără incidente", a declarat Cătălina Ginghină, directoarea şcolii din Folteşti.

Tot astăzi a reacţionat şi Arhiepiscopia Dunării de Jos cu un comunicat, în care anunţă că preotul nu mai are voie să slujească. "Dosarul este la urmărire penală, din nou. A fost preluat de această dată direct de Parchetul Curţii de Apel Galaţi şi Poliţia care face cercetări. Dumnealui a dat declaraţii prin care şi-a menţinut poziţia legată de faptul că n-a existat un raport sexual între dumnealui şi victimă", a declarat avocatul preotului. "M-a sunat astăzi Poliţia de la Investigaţii Criminale. Joi suntem chemaţi la Galaţi să stabilim obiectivele unei expertize", a declarat Nicolae Enciu, avocatul victimei. Deşi Procurorul Nicolae Valerian Cuzi este acum în arest, preotul acuzat de viol este încă în libertate.

Întrebarea zilei Ați opta pentru un abonament la șezlong pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰