Cei care nu sunt la ski sau la săniuş au ca alternativă patinoarele. Arena de gheaţă este numai bună pentru o porţie de mişcare, relaxare și voie bună. Specialiștii spun că o tură pe patine ne poate aduce multe beneficii pentru sănătate, mai ales că este un sport la îndemâna tuturor.

Aşa a arătat weekendul pentru sucevenii de toate vârstele ieşiţi la patinoar. După liberul prelungit, plin de mese încărcate, mișcarea este binevenită, mai ales dacă este combinată şi cu distracția.

"Pe gheaţă mă simt liberă. E un sentiment frumos. Mai ales când prind viteză", a declarat o patinatoare.

Beneficii pentru corp şi minte, confirmate de specialişti

Articolul continuă după reclamă

Specialiștii spun că o tură la patinoar ne poate aduce multe beneficii - atât fizice, cât şi psihice.

"Efectele patinajului asupra organismului sunt multiple: de la musculatură, oase, aparatul cardio-vascular, creşte capacitatea de efort. Acţionează asupra coloanei vertebrale şi practic toată musculatura este angrenată pentru a putea realiza activitatea de a aluneca pe gheaţă sau de a menţine echilibrul", a explicat Mihai Constantinescu, kinetoterapeut.

"Să ne relaxăm, să ne mai menţinem tinereţea chiar dacă suntem după o vârstă", a adăugat o altă persoană.

Cu mai puțin de 100 de lei, iubitorii acestui sport au parte și de gustări şi o băutură caldă.

"Familiile pot veni la programe speciale pentru copii să înveţe să patineze. Tinerii pot să vină să facă mişcare. O oră de patinaj arde în mare 400-600 de calorii", a precizat Iulian Sidorioc, reprezentant patinoar.

Spectacolul pe patine continuă şi după lăsarea serii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aglomeraţie şi atmosferă de sărbătoare la patinoarele din Braşov

Aglomeraţie a fost şi la patinoarele din Braşov.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"E frumos, e frumos, eu sunt puţin pe pauză pentru că am căzut mai devreme, dar e foarte drăguţ. Îmi place că e multă lume şi că se distrează lumea", a spus o persoană.

"Cam 1.000-1.5000 de persoane zilnic. Vin destul de mulţi turişti, dar şi braşoveni de-ai noştri şi foarte mulţi copii", a subliniat Claudiu Plopeanu, administrator patinoar.

Accesul pe gheață costă 25 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii. Patinoarul de aici a fost inaugurat în anul 1895.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰