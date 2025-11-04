Antena Meniu Search
Hidroelectrica depăşeşte pragul de 1 milion de clienţi şi urcă pe locul 1 în topul furnizorilor

Compania de stat Hidroelectrica anunţă că a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final şi ocupă locul 1 în topul furnizorilor de electricitate.

la 04.11.2025 , 15:26
”Astăzi, 4 noiembrie 2025, Hidroelectrica, a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final. Acest moment marchează o etapă simbolică în evoluţia companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în anul 2020, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanţi actori din domeniu”, anunţă compania, într-un comunicat de presă.

Conform datelor ANRE din luna iulie, cota de piaţă a Hidroelectrica pe segmentul de piaţa concurenţială era de 17,60%, compania trecând încă de la acel moment pe primul loc în topul furnizorilor din România. Dacă în iunie cota de piaţă a Hidroelectrica se situa la 15,16%, în doar o lună, compania a reuşit să devină liderul pieţei concurenţiale din România.

Compania are o experienţă de peste şase decenii în producţia de energie hidro şi precizează că rămâne ferm angajată în obiectivul de a produce energie 100% verde şi de a sprijini România în atingerea ţintelor de decarbonizare.

De la momentul intrării pe piaţa de furnizare a energiei electrice, Hidroelectrica a derulat o serie de proiecte strategice de modernizare menite să îmbunătăţească experienţa consumatorilor şi să consolideze încrederea acestora în companie. Printr-o abordare orientată către client şi eficienţă operaţională, societatea a pus accent pe digitalizarea completă a proceselor interne – de la facturare şi plată, până la gestionarea relaţiei cu utilizatorii. Un element central al acestor demersuri îl reprezintă implementarea platformei „IHidro”, care oferă clienţilor acces rapid la informaţii despre consum, facturi şi plăţi. În paralel, compania a implementat sisteme informatice performante de gestiune a datelor şi interacţiunilor cu clienţii (CRM), care permit un răspuns mai prompt şi personalizat la solicitările acestora”, mai arată compania.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalaţi.

