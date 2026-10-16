Europarlamentarul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, anunţă că centrala de la Mintia a livrat, după cinci ani în care a fost oprită, "primul megawatt-oră în reţeaua naţională". Potrivit acestuia, noua centrală va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună

Centrala Mintia a livrat primul megawatt-oră în reţeaua naţională. Va produce cu 20% mai mult decât Cernavodă - Shutterstock

Vândută în 2022, la un an de la oprirea vechii termocentrale pe cărbune după jumătate de secol de funcţionare, centrala a fost transformată, printr-o investiţie privată de aproximativ 1,2 miliarde de euro, într-una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa, potrivit News.ro.

"După 5 ani, Mintia a livrat primul megawatt-oră în reţeaua naţională! Ca să înţelegeţi dimensiunea investiţiei: noua centrală de la Mintia va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât puterea instalată a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună. O investiţie privată de aproximativ 1,2 miliarde de euro, într-una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa", anunţă fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, în prezent parlamentar european.

Potrivit acestuia, în 2021, vechea termocentrală pe cărbune se oprea după 52 de ani de funcţionare, în contextul în care compania era în insolvenţă, centrala nu avea autorizaţie de mediu, iar "cei mai mulţi vedeau acolo o ruină de vândut la fier vechi".

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"În 2022, când eram ministrul Energiei, s-a decis vânzarea centralei. Am cerut atunci un lucru foarte clar: cine cumpără Mintia nu cumpără doar terenul şi clădirile. Îşi asumă şi obligaţia de a construi acolo o nouă capacitate de producţie de cel puţin 1.290 MW. Astăzi vedem de ce a contat această condiţie", explică Popescu.

Fostul ministru al Energiei afirmă că prima turbină a noii centrale a livrat energie în Sistemul Energetic Naţional. Potrivit sursei citate, centrala este încă în etapa de probe, dar "primul pas a fost făcut", urmând punerea în funcţiune a întregii capacităţi, care va aduce României o sursă importantă de energie produsă în ţară.

"Iar asta contează mai ales în vestul României, unde avem nevoie de mai multă energie produsă local, de capacităţi care pot asigura producţie în bandă pentru a reduce dependenţa de importuri. Felicit investitorul şi echipele care au transformat acest proiect în realitate", a mai spus Virgil Popescu.