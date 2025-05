Iancu Guda, chemat de Ilie Bolojan la consultări: "Doresc să vă ascult ideile și soluțiile dvs."

Iancu Guda a povestit într-o postare pe rețelele de socializare cum a fost contactat de Ilie Bolojan, președintele Senatului, pentru o discuție despre soluțiile de reducere a deficitului bugetar al României.

"Adevărul este următorul: Domnul Bolojan m-a sunat inițial ieri seara în jur de ora 20.00. (...) Am răspuns în jur de 21.00 că am terminat munca pe ziua de azi și mă poate suna oricând. Mi-a scris că este blocat la rândul lui și că îmi scrie când termină întâlnirea pe analize economice. Mi-a scris la 23.30 (atunci a terminat munca domnul Bolojan) și ne-am auzit pentru 2 minute, scurt și la obiect: "Domnule Guda, muncim să facem România bine cu cele mai profunde reforme din ultimii 35 de ani. Nu suntem perfecți și nu le știm pe toate. Cu cât ne consultăm cu mai mulți experți și profesioniști, cu atât analizăm mai profund toate problemele și scade riscul să luăm decizii greșite, cresc șansele să facem bine. Doresc să vă ascult ideile și soluțiile dvs. pentru reducerea deficitului bugetar", a scris Iancu Guda pe Facebook.

Specialistul economic al Observator a adăugat: "Am zis că întotdeauna, pentru România, orice, îmi pun toate cunoștințele și ideile în slujba țării. L-am întrebat pe domnul Bolojan dacă are o problemă ca voi comunica în social media despre întrevederea noastră și mi-a spus în stilul caracteristic: "Faceți ce vreți. Pe mine mă interesează că ne-am văzut și am analizat foarte multe idei bune. Noi vrem doar să facem treabă și să luăm decizii bune!".

Trei direcții pentru reducerea deficitului

Întâlnirea a fost stabilită pentru ora 14:00 la Senat, iar Guda a mărturisit că a pregătit atent discuția.

"Am realizat că am prea multe idei pentru o oră. NU am dormit un singur minut toată noaptea, am scris zeci de pagini, le-am mototolit și rescris, pentru a structura în cele din urmă 4 pagini cu trei direcții pentru reducerea deficitului", a povestit acesta.

Cele trei direcţii pe care le-a propus specialistul economic au fost: creşterea venitului, scăderea cheltuielilor şi o administrare mai bună a bilanțului România SRL, ca active pe termen lung. Pe termen scurt, acesta ar fi propus eficientizarea încasării creanțelor ANAF şi resurse de finanțare, dintre care capitaluri UE, PNRR şi ISD şi creşterea intermedierii financiare.

În total au fost expuse 21 de idei pe cele trei direcții, împărțite pe termen scurt, final de 2025, mediu (2026-2027) și lung (2028-2030).

Un dialog marcat de profesionalism și ordine

La Senat, Guda a fost impresionat de seriozitatea cu care a fost primit de Ilie Bolojan: "Mi-a scris la 13:59 că întârzie 5 minute cu întâlnirea precedentă și că îmi mulțumește pentru înțelegere. Asta sincer m-a impresionat. În trecut am fost primiți la dezbateri cu zeci de minute întârziere sau chiar o oră, fără nicio explicație".

În timpul discuției, Bolojan a dovedit o abordare meticuloasă și structurată: "Domnului Bolojan a deschis o agendă cu zeci de hârtii cu foarte multe notițe cu idei, fiecare numerotată… ajunsese astăzi la ideea numărul 178, toată acumulată în săptămâna curentă (3 zile). După discuția noastră am observat că a mai notat 15 din cele 21 de idei (restul erau deja parte din cele 178). Impresionant cât de bine le-a structurat".

De asemenea, Guda a remarcat stilul de lucru al lui Bolojan: "A ascultat 90% din timp, a notat personal 15 idei și a ridicat niște întrebări extrem de bune și pertinente. Sincer, parcă vorbeam cu un economist, deși nu este de profesie".

Statul, primul care trebuie să "strângă cureaua"

Guda a subliniat și filosofia exprimată de Bolojan în legătură cu reformele fiscale: "Mi-a plăcut preocuparea obsesivă a domnului Bolojan de a pune accent pe structură și ordinea ideilor: prima dată reducem cheltuielile ("statul trebuie să strângă cureaua"), apoi colectăm veniturile mai bine ("înainte să creștem taxele, cum le colectăm mai bine pe cele existente") și doar cu aceste măsuri împreună să discutăm de posibile ajustări la unele taxe (în general capitalul care este astăzi sub-taxat în România, iar apoi cei care trăiesc deja bine și au multe active). A punctat la final în stilul caracteristic: "Nu poate să sufere doar privatul, trebuie să trecem împreună prin această încercare și statul trebuie să fie primul care să strângă cureaua, mai ales că este supraponderal".

În finalul postării, Guda a lansat un apel la implicare civică și la responsabilitate colectivă.

"NU este o postare politică sau cu iz electoral. S-au terminat alegerile. Este vorba despre România. Avem MULT DE MUNCĂ! Și este treaba noastră, A TUTUROR ȘI A FIECĂRUIA DINTRE NOI. Implicați-vă, fiecare în jurul lui, puneți presiune pe furnizori și clienți să fiscalizeze, puneți presiune pe autorități să se reformeze, faceți sesizări și postări în social media când apar probleme de care vă loviți, pentru că sunt multe".

