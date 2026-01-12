Am circulat mai puţin cu trenul anul trecut! În primele 9 luni din 2025, traficul de călători a scăzut cu aproape 10% faţă de anul anterior. În timp ce oamenii se plâng de condiţii şi de preţurile exagerate, CFR pune scăderea pe seama reducerii compensaţiilor pentru studenţi.

49 de milioane de călători au mers cu CFR anul trecut prin ţară în scădere cu aproape 10% faţă de 2024. Preţul şi condiţiile din trenuri sunt principalele motive pentru care unii nici nu mai vor să ia în calcul varianta de a călători pe şine.

Anul trecut, biletele de tren s-au scumpit de două ori - o dată pe 31 iulie, când s-a majorat TVA-ul şi o dată la finalul anului, când s-a indexat preţul cu rata inflaţiei. Aşa am ajuns să plătim pe un bilet până la Braşov, de exemplu, 75 de lei, comparativ cu 67 de lei cât era în vară. Iar dacă mergem mai departe, de aici, de la Bucureşti la Cluj, de exemplu, vom plăti acum pe un bilet 160 de lei la clasa a doua. Acelaşi bilet, în vară, costa 143 de lei.

Scumpirile biletelor de tren i-a descurajat pe români

Articolul continuă după reclamă

"Am prins astă vară un tren, am stat sus şi nu aveam unde să-mi pun bagajele, nu avea aer condiţionat, nimic. Ar trebui să bage mai multe trenuri!" "Au scăzut pentru faptul că sunt întârzieri multe şi trenul în sine este murdar!", spun oamenii.

CFR confirmă scăderea şi dă vina pe reducerea compensaţiilor pentru studenţi.

"Studenţii acum se pot deplasa între casă şi universitatea unde studiază. S-au închis anumite zone de circulaţie feroviară datorită lucrărilor duse de CFR S.A. S-au diminuat foarte multe viteze de mers a trenurilor", a declarat Ada Meseşan, purtător de cuvânt CFR Călători.

"Condiţiile nu sunt pe măsura preţurilor - adică am plătit de la Constanţa până la Bucureşti 180 de lei şi sunt studentă în anul 1 la medicină şi obişnuită cu gratis de la liceu, condiţiile sunt... nu s-a schimbat nimic. Baia, igiena...", spune un călător.

"Guvernul României nu a vrut să dea compensaţia reală lui CFR Călători, iar CFR Călători a fost obligată să anuleze 200 de trenuri de călători zilnice", a declarat Rodrigo Maxim, sindicalist CFR.

Nici transportul de marfă nu merge mai bine. S-a înregistrat o scădere de peste 8% anul trecut.

"Dacă trenul îţi face două zile jumătate, chiar şi trei zile dintr-o parte într-alta a ţării. Dacă trenurile de marfă au o viteză medie de 15-16 km/h, atunci foarte mulţi transportatori se mută pe rutier. Trebuie investiţii foarte mari şi precise pe reţea", a declarat Ionuţ Ciurea, Pro Infrastructura.

Avem şi veşti bune. Anul acesta vom circula cu 139 de vagoane noi şi 55 de locomotive modernizate prin PNRR.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰