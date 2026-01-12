Antena Meniu Search
Propunere legislativă pentru legalizarea prostituției în România: "Am ales reglementarea în locul ipocriziei"

Deputatul PNL Ion Iordache a propus o lege care să legalizeze și să controleze prostituția în România. El îşi motivează demersul spunând că aceste activități există deja în România, dar se desfășoară în "zona neagră", fără protecție sanitară sau juridică și sub controlul traficanților de persoane.

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 15:41
Deputatul PNL Ion Iordache a anunţat, luni, că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală, precizând că a ales "asumarea unei teme dificile".

"Am iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală. Ştiu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activităţi există, însă astăzi se desfăşoară în 'zona neagră': fără control sanitar, fără protecţie juridică şi sub dominaţia reţelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulţi vor spune că există 'alte priorităţi'. Însă protejarea sănătăţii publice şi combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorităţi secundare. Statul are obligaţia să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră", a scris pe Facebook deputatul PNL de Gorj.

Potrivit acestuia, legea propune un control riguros, nu o promovare a activităţii: sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor; lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliţie şi justiţie de a identifica şi pedepsi exploatarea; protecţia comunităţii prin reguli stricte de amplasare a spaţiilor, la distanţe clare faţă de şcoli, parcuri şi lăcaşuri de cult; siguranţă juridică prin activitate desfăşurată exclusiv de persoane majore, voluntare şi autorizate.

"State precum Germania, Olanda, Austria, Elveţia sau Grecia au înţeles că doar prin legalitate poţi scoate oamenii din mâinile traficanţilor. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în faţa abuzurilor. Le mulţumesc colegilor care au înţeles necesitatea reglementării şi importanţa demersului fiind iniţiatori alături de mine. Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului şi controlul în locul indiferenţei", a transmis Iordache. 

