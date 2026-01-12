Un american a venit în România de sărbători pentru a cunoaşte familia iubitei sale. Tânărul din SUA a încercat pentru prima dată preparatele tradiţionale româneşti şi a "inventat" o reţetă nouă.

- Reacţia unui american care a mâncat pentru prima data sarmale şi salată boeuf: "Îmi cere zilnic" - Captură TikTok

Americanul, cunoscut drept JJ, a postat pe reţelele de socializare fiecare experienţă culinară. Mai întâi i-au fost oferite salata boeuf şi sarmalele, dar JJ şi-a făcut propria reţetă. A întins salata boeuf pe o felie de pâine, a pus apoi sarmalele şi o altă felie de pâine. Deşi iubita lui româncă i-a explicat că nu aşa se mănâncă cele două preperate, JJ a susţinut că ştie ce face.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cană de vişinată, băută ca un shot

Într-un alt video, americanul apare în casa bunicii iubitei sale acolo unde i se oferă vişinată. Fără să-şi dea seama la ce "pericol" se expune, JJ a băut-o fix ca pe un shot şi a stârnit răsete. "Ooo, e forte puternică", a reacţionat acesta.

Experienţa din România i-a plăcut tânărului din Statele Unite. Iubita sa a fost cea care a publicat clipul cu vişinată, iar mesajul din descriere spune totul: "De atunci, îmi cere zilnic".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰