Video Reacţia unui american care a mâncat pentru prima dată sarmale şi salată boeuf: "Îmi cere zilnic"

Un american a venit în România de sărbători pentru a cunoaşte familia iubitei sale. Tânărul din SUA a încercat pentru prima dată preparatele tradiţionale româneşti şi a "inventat" o reţetă nouă.

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 15:42
Americanul, cunoscut drept JJ, a postat pe reţelele de socializare fiecare experienţă culinară. Mai întâi i-au fost oferite salata boeuf şi sarmalele, dar JJ şi-a făcut propria reţetă. A întins salata boeuf pe o felie de pâine, a pus apoi sarmalele şi o altă felie de pâine. Deşi iubita lui româncă i-a explicat că nu aşa se mănâncă cele două preperate, JJ a susţinut că ştie ce face.

Cană de vişinată, băută ca un shot

Într-un alt video, americanul apare în casa bunicii iubitei sale acolo unde i se oferă vişinată. Fără să-şi dea seama la ce "pericol" se expune, JJ a băut-o fix ca pe un shot şi a stârnit răsete. "Ooo, e forte puternică", a reacţionat acesta.

Experienţa din România i-a plăcut tânărului din Statele Unite. Iubita sa a fost cea care a publicat clipul cu vişinată, iar mesajul din descriere spune totul: "De atunci, îmi cere zilnic".

