A început un nou scandal în Coaliţie. Guvernul şi primarii se luptă acum pentru banii încasaţi de la români după majorarea taxelor locale.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a estimat că primăriile vor încasa în plus 3,7 miliarde de lei după majorarea taxelor locale, iar asta înseamnă cu 30% mai mulți bani față de sumele încasate anul trecut. Concret, se vor aduna 1,4 miliarde de lei în plus după majorarea impozitelor pe case și apartamente, un miliard de lei suplimentar după majorarea taxelor pe terenuri și 1,2 miliarde de lei după majorarea impozitului pentru autoturisme.

Guvernul susține că toți acești bani, toți banii colectați din taxele locale, vor rămâne în bugetele locale, însă, în același timp, executivul va reduce drastic sumele transferate de la centru. Iar asta înseamnă că primăriile vor încasa, în final, mai puțini bani de la bugetul de stat. Concret, guvernul condus de Ilie Bolojan ar vrea să oprească la bugetul de stat o sumă echivalentă cu ceea ce se încasează din impozitul pe venit și cota defalcată din taxa pe valoarea adăugată.

Și, practic, dacă s-ar aplica această formulă, acest plan pregătit de guvern și anunțat încă din luna noiembrie de premierul Ilie Bolojan într-o discuție cu primarii, atunci, în practică, bugetele locale ar pierde tot ceea ce ar încasa suplimentar din majorarea taxelor locale.

Evident că această situație și acest plan al guvernului Bolojan i-a revoltat pe primarii din toate partidele, în special pe primarii Partidului Social-Democrat, iar Lia Olguța Vasilescu, președintele Asociației Municipiilor din România, a anunțat că situația ar trebui reglată prin negocieri în coaliția de guvernare, negocieri care urmează, spun surse politice, în perioada următoare, atunci când liderii coaliției se vor așeza la masă pentru a structura bugetul pe anul 2026.

