Proprietarul clubului din Crans Montana, plasat în detenţie preventivă pentru trei luni

Un tribunal din cantonul elveţian Valais a ordonat luni plasarea în detenţie preventivă pentru trei luni a unuia din co-proprietarii barului din staţiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morţi şi 115 răniţi în noaptea de Anul Nou.

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 16:14
Cuplul de cetăţeni francezi Jacques şi Jessica Moretti, principalii acuzaţi în anchetă, a fost audiat de parchet vineri timp de peste şase ore, la Sion, în cantonul Valais, informează Reuters, citată de Agerpres. La final, parchetul a cerut imediat tribunalului măsuri obligatorii de plasare a lui Jacques Moretti în detenţie preventivă, apreciind că, "ţinând cont de declaraţiile sale, parcursul de viaţă şi situaţia sa în Elveţia şi în străinătate', riscul de a fugi este 'concret".

Ce se întâmplă cu Jessica Moretti, soţia lui Jacques şi co-proprietară a clubului

Această privare de libertate era cerută de o săptămână de avocaţii familiilor victimelor, foarte critice faţă de modul în care autorităţile cantonale derulează procedura până în prezent, mai ales faţă de libertatea acordată cuplului de proprietari. În ce o priveşte pe Jessica Moretti, parchetul a apreciat vineri că, "având în vedere parcursul şi legăturile sale personale (...) o cerere de măsuri de substituţie permite atenuarea riscului de fugă".

Conform primelor elemente ale anchetei, incendiul a fost declanşat de artificii intrate în contact cu spuma acustică cu care era izolat plafonul subsolului barului. Semne de întrebare există şi cu privire la prezenţa extinctoarelor şi accesul la ele, dar şi asupra conformităţii căilor de ieşire din barul 'Le Constellation'. Proprietarii sunt suspectaţi de "omor din neglijenţă, leziuni corporale din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă".

La finalul anchetei, parchetul din Valais va decide dacă va clasa dosarul sau va emite un act de acuzare în vederea unui eventual proces. Până atunci, prevalează prezumţia de nevinovăţie. Iniţial, cei doi francezi au fost audiaţi de anchetatori la câteva ore după tragedie, "cu titlu de persoane chemate să dea informaţii".

Jacques Moretti a explicat atunci că, imediat după incendiu, descoperise o 'uşă de serviciu' care era 'închisă cu cheia din interior', potrivit unor extrase de procese-verbale publicate în presa franceză şi elveţiană, a căror autenticitate a fost confirmată AFP de o sursă apropiată dosarului.

Moretti a mai relatat că, după ce a deschis uşa, a găsit mai multe persoane căzute în spatele acestei uşi. Primăria din Crans-Montana a recunoscut că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecţie de securitate şi anti-incendiu la barul 'Le Constellation', o declaraţie care a provocat consternarea unor familii.

