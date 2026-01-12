Premierul Ilie Bolojan a fost prezent duminică la adunarea organizată la Campusul BBSO, una dintre cele mai mari biserici baptiste din Oradea, eveniment transmis live pe YouTube. Vizita a avut un caracter oficial, șeful Guvernului fiind invitat pe scenă pentru a transmite un mesaj comunității religioase, moment care s-a încheiat cu o rugăciune pentru conducerea țării și pentru România.

La eveniment, premierul a fost însoțit de partenera sa, iar printre participanți s-au aflat și primarul Oradiei, Florin Birta, alături de soția sa, potrivit publicaţiei locale bihon.ro.

Pastorul Cristian Sonea a deschis momentul dedicat premierului, subliniind semnificația prezenței acestuia în mijlocul comunității și invitându-l să adreseze un mesaj de salut credincioșilor.\

În intervenția sa, Ilie Bolojan a vorbit despre dezvoltarea Oradei, pe care a pus-o pe seama contribuției tuturor comunităților din oraș, și le-a mulțumit celor prezenți pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor. De asemenea, premierul a transmis un mesaj de încredere privind viitorul României, afirmând că, în pofida dificultăților actuale, schimbările pozitive sunt posibile.

"Așa cum Oradea s-a schimbat în bine în acești ani, am convingerea că și România se poate transforma în mai bine în perioada următoare", a declarat premierul, încheindu-și discursul cu un apel la protecția divină pentru țară și pentru toți românii.

La finalul mesajului, pastorul Cristian Sonea a invitat întreaga adunare să se ridice pentru un moment de rugăciune dedicat premierului și liderilor aflați la conducerea statului. În cadrul rugăciunii, au fost invocate înțelepciunea, protecția și binecuvântarea divină asupra celor care guvernează România, precum și unitatea și reconcilierea în societatea românească.

