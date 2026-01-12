Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, a declarat că este de acord cu o eventuală unire cu România. Sandu a mai precizat că în Republica Moldova există o puternică opoziţie faţă de această idee, dar un referendum ar putea detensiona situaţia.

Maia Sandu a declarat că vede o posibilă unire cu România ca pe un act de supravieţuire pentru Republica Moldova, o ţară mică asupra căreia se fac presiuni uriaşe. Sandu a mai punctat că pentru moment Republica Moldova se concentrează pe dosarul de aderare la Uniunea Europeană.

Maia Sandu, despre unirea Republicii Moldova cu România

"Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea", a declarat Maia Sandu, potrivit presei moldovene.

Sandu a amintit şi de amplele mişcări din anii '80, o perioadă în care se vorbea şi se dorea intens alipirea de România, dar acel moment a fost ratat. "La sfârșitul anilor ’80 au existat mișcări de renaștere națională și, desigur, discuții despre reunirea cu România, având în vedere că Moldova a fost parte a României. Nu am avut însă un referendum atunci, dar dacă ne uităm la sutele de mii de oameni care au participat la acele mișcări și au ieșit în stradă, putem spune că ar fi existat un suport semnificativ pentru reunire", a mai declarat Maia Sandu.

