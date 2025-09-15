Importurile de energie electrică ale României, plus 54% în primele 7 luni. Exporturile au urcat cu 24%

Antena Meniu Search
Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat că importul de energie electrică al României a crescut cu 54,1%, în primele şapte luni din 2025. În acelaşi timp, exportul de energie electrică a crescut cu aproape 24%. De asemenea, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, la 7.027 milioane kWh, iar iluminatul public a scăzut cu 7%, la 230,4 milioane kWh.

În ceea ce priveşte producţia de energie, aceasta a crescut în centralele fotovoltaice si la centrala nucleară, pe când în termocentrale, hidrocentrale şi centrale eoliene a scăzut, potrivit News.ro, care citează datele INS.

"Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, au totalizat 19.290.400 tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 718.700 tep faţă de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024. Producţia internă a însumat 9.543.800 tep, în scădere cu 401.100 tep (-4%) faţă de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024, iar importul a fost de 9.746.600 tep, în creştere cu 1.119.800 tep (+13%)", arată datele INS.

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 40.335 milioane kWh, în creştere cu 1.511 milioane kWh faţă de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2024. 

Producţia din termocentrale a fost de 9.572 milioane kWh, în scădere cu 349,4 milioane kWh (-3,5%).

Producţia din hidrocentrale  a fost de 7.208 milioane kWh, în scădere cu 2.530 milioane kWh (-26%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 6.105 milioane kWh, în creştere cu 43,1 milioane kWh (+0,7%). 

Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2025, a fost de 3.398 milioane kWh, în scădere cu 359 milioane kWh faţă de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 2.929 milioane kWh, în creştere cu 803,5 milioane kWh faţă de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2024. 

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 29.366 milioane kWh, cu 0,1% mai mare faţă de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1%, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7%.

Exportul de energie electrică a fost de 8.105 milioane kWh, în creştere cu 1.558 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2.863 milioane kWh, în scădere cu 66,4 milioane kWh.

