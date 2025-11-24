Preţul gazelor în Europa, sub 30 de euro, datorită importurilor şi discuţiilor privind încheierea războiului

Luni, preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an. Schimbarea a fost influenţată de majorarea importurilor precum şi de discuţiile legate de încheierea războiului din Ucraina, scrie Bloomberg, citat de Agerpres.

La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale au scăzut luni în jurul orei 10:31 până la 29,34 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), aproape la jumătate din nivelul la care se situau în luna februarie a acestui an.

Atingerea acestui prag important demonstrează cât de mult şi-au revenit preţurile la gaze în acest an, după aşteptările iniţiale privind o iarnă dificilă. Depozitele golite de la începutul anului 2025 şi dificultăţile de a le reumple la nivelurile obişnuite pe parcursul verii au creat temeri că Europa ar putea fi vulnerabilă la creşteri bruşte ale preţurilor. În schimb, sosirile puternice de GNL, fluxurile constante din Norvegia şi vremea blândă au redus presiunea în ultimele luni, arătând cât de departe a evoluat regiunea de la criza energetică din 2022.

Cele mai scăzute niveluri după luna mai 2024

Luni, contractele futures de referinţă au atins cele mai scăzute niveluri de după luna mai 2024, după săptămâni de tranzacţii reduse, iar de la începutul anului şi până în prezent au scăzut cu 39%. Meteorologii se aşteaptă acum ca temperaturile să se situeze peste normele sezoniere la începutul lunii decembrie, contribuind la reducerea cererii de încălzire şi la scăderea preţurilor. De asemenea, fondurile de investiţii şi-au redus pariurile optimiste pe gazele din Europa.

În plus, eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina au avut şi ele un impact asupra sentimentului de pe piaţa gazelor. Duminică, discuţiile dintre SUA şi Ucraina de la Geneva au făcut progrese către un acord pentru a pune capăt războiului, deşi secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că termenul limită propus de Washington pentru 27 noiembrie, pentru a asigura sprijinul Kievului, ar putea fi amânat săptămâna viitoare.

Cum ar putea fi influenţată aprovizionarea cu energie la nivel global

Progresele către pacea din regiune ar putea influenţa aprovizionarea cu energie la nivel global şi preţurile înainte de începerea noilor proiecte de gaze naturale lichefiate la sfârşitul anului viitor. Deşi Uniunea Europeană are planuri de a opri importurile de energie ruseşti începând cu 2027 - şi în prezent primeşte doar aproximativ 10% din gazul său din ţară - blocul comunitar concurează cu alte regiuni pentru combustibil, iar gazul suplimentar pe piaţa globală ajută la uşurarea acestei concurenţe.

"Evoluţiile geopolitice vor domina această săptămână, iar temperaturile par a fi peste normele sezoniere, ceea ce ar putea adăuga o presiune suplimentară. Cu toate acestea, am intrat în iarnă cu stocuri scăzute şi nu va fi nevoie de multe ştiri pozitive despre gaze pentru ca preţul să crească din nou", a declarat Arne Lohmann Rasmussen, analist şef la Global Risk Management.

În pofida scăderilor din ultimele luni, preţurile la gaze sunt în continuare mai mari decât erau înaintea crizei energetice din 2022, când creşterea vertiginoasă a cotaţiilor futures a declanşat o criză a costului vieţii pe întreg continentul. Dar cu toate acestea reprezintă doar o fracţiune din preţurile maxime înregistrate în acel an, iar livrările suplimentare din SUA şi din alte părţi sunt aşteptate să contribuie la scăderea preţurilor în următorii ani.

