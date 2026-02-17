Un șef al gigantului de audit KPMG a trișat cu ajutorul AI la un test despre AI

Un şef al cunoscutei companii de consultanță şi audit KPMG a fost amendat în Australia pentru că a folosit inteligența artificială pentru a trișa în timpul unui curs intern de formare despre inteligența artificială, relatează Financial Times. Partenerul, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost amendat cu aproape 6000 de euro.

Incidentul arată că firmele mari de consultanță și audit au o problemă tot mai mare: angajații folosesc inteligența artificială la cursurile și testele interne, a explicat FT. "Ca majoritatea organizațiilor, ne confruntăm cu provocarea de a gestiona rolul și utilizarea AI în cadrul instruirilor și testărilor interne. Este foarte greu să ții pasul, având în vedere cât de rapid a fost adoptată această tehnologie. Având în vedere utilizarea zilnică a acestor instrumente, unii oameni ne încalcă politica.Tratăm aceste situații cu seriozitate. De asemenea, analizăm modalități de a consolida abordarea acestei probleme în actualul sistem de auto-raportare", a declarat Andrew Yates, directorul executiv al KPMG Australia.

Cea mai mare organizație contabililor din lume, Association of Chartered Certified Accountants, a decis să nu mai permită susținerea testelor online pentru că metodele de trişat, mai ales cu ajutorul inteligenței artificiale, au devenit atât de sofisticate încât sistemele lor de supraveghere nu mai reușeau să le detecteze eficient. Toate cele patru mari firme de audit, KPMG, PwC, Deloitte şi EY au fost sancționate în ultimii ani în mai multe țări din cauza scandalurilor legate de trișat.

KPMG a precizat că a luat măsuri pentru a identifica utilizarea AI de către angajați și va publica anual numărul celor care au folosit incorect tehnologia. Cazul KPMG a ajuns să fie discutat în Parlamentul Australiei, în timpul unei anchete a Senatului despre cum este supravegheată industria de audit. O senatoare a criticat sistemul de control, spunând că este "fără dinţi" și că astfel "șmecherii scapă prea ușor".

Autoritatea de reglementare a pieței financiare din Australia (ASIC) a confirmat că știe despre incident, dar a spus că nu poate lua măsuri suplimentare în lipsa unor proceduri disciplinare împotriva partenerului. Firmele de audit nu sunt obligate să raporteze astfel de abateri către autoritatea de reglementare. Responsabilitatea revine asupra partenerul implicat, care ar trebui să se auto-raporteze către organizația profesională din care face parte.

