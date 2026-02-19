Curs BNR, 19 februarie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 19 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3216 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 23 ianuarie 2026 şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5867 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0956 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8285 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 13,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 693,2599 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

