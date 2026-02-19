Preţul aurului, 19 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 13,4 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 19 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 13,4 lei, iar asta înseamnă că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 693,2599 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3216 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5867 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0956 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8285 lei româneşti.

