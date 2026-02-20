Antena Meniu Search
Donald Trump vrea stadion nou şi dezvoltarea fotbalului din Fâşia Gaza 

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, a anunţat că, alături de Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a pus la care un plan pentru revitalizarea fotbalului din Fâşia Gaza.

la 20.02.2026 , 14:42
Donald Trump şi Gianni Infantino au bătut palma pe un proiect ce priveşte dezvoltarea fotbalului din Fâşia Gaza - Profimedia

Donald Trump a precizat că şi-a propus să adune, cu ajutorul FIFA, 75 de milioane de dolari, bani care ar urma să fie investiţi în dezvoltarea infrastructurii fotbalistice din Fâşia Gaza.

Proiectul prevede construirea unui stadin nou, naţional, de 20.000 de locuri, construirea a 50 de mini-terenuri FIFA Arena în apropierea şcolilor şi zonelor rezidenţiale, construirea a altor cinci terenuri de dimensiuni standard şi a unei academii FIFA de înaltă clasă.

"Sunt bucuros să anunţ că FIFA va contribui la strângerea unei sume totale de 75 de milioane de dolari pentru proiecte în Gaza. Cred că sunt legate de fotbal", a fost anunţul făcut de Donald Trump. Acesta a precizat că se aşteaptă că FIFA să ajute la dezvoltarea fotbalului din Fâşia Gaza şi prin promovarea proiectului cu ajutorul unor nume grele din fotbalul mondial.

Parteneriatul dintre oficialii Consiliului pentru Pace, proiect demarat de Donald Trump, şi FIFA a fost confirmat de Gianni Infantino, care a precizat că "un astfel de parteneriat istoric poate favoriza investiţiile în fotbal făcute pentru a sprijini procesul de reconstrucţie în zonele post-conflict".

