Zeci de suspecţi reţinuţi în ancheta privind meciurile trucate pentru pariuri din campionatul Turciei

Autorităţile din Turcia au anunţat, vineri, că au reţinut 32 de suspecţi în cadrul anchetei privind aranjarea unor meciuri pentru pariuri din campionatul de fotbal al Turciei.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 14:29
Campionatul de fotbal al Turciei, lovit în plin de un scandal al meciurilor trucate pentru pariuri Campionatul de fotbal al Turciei, lovit în plin de un scandal al meciurilor trucate pentru pariuri - Profimedia (imagine ilustrativă)

Nu a fost dezvăluită identitatea suspecţilor sau ce cluburi reprezentau aceştia, dar autorităţile turce au confirmat că, printre cei reţinuţi, se află inclusiv oficiali ai unor cluburi, iar ancheta ar viza inclusiv partide din prima ligă turcă.

Suspecţii au fost reţinuţi după ce s-au făcut percheziţii în 10 provincii diferite din Turcia, iar acţiunea vine la scurt timp după o alta în care au fost ridicaţi preşedinţi de cluburi, jucători de top şi comentatori care ar fi implicaţi în poveste.

În plus, reprezentanţii Federaţiei Turce de Fotbal au suspendat, pe termen nelimitat, aproape 150 de arbitri centrali şi arbitri asistenţi pe motiv că ar fi pariat pe meciurile pe care le oficiau.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

retineri scandal pariuri turcia meciuri trucate pariuri turcia
