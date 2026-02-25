Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Indicele ROBOR la 3 luni, 25 februarie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 25 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 13:34
Indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, faţă de ziua precedentă Indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, faţă de ziua precedentă - Profimedia

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,76, nivel în scădere cu 0,17% faţă de nivelul înregistrat marţi, 24 februarie 2026.

Conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

indice robor cota indice robor
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?”
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! &#8220;Unde e dreptatea?&#8221;
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!”
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!”
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Ţineţi banii la comun cu partenerul?
Observator » Ştiri economice » Indicele ROBOR la 3 luni, 25 februarie 2026