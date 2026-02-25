Satele izolate din inima Deltei Dunării trăiesc sub amenințarea tot mai agresivă a șacalilor. Atacurile animalelor sălbatice s-au înmulţit iar oamenii se tem să umble şi prin gospodării. Pentru că specia nu are un prădător natural în Deltă, autorităţile din Tulcea organizează partide de vânătoare pentru reducerea numărului de şacali.

În zona Vadu are loc o acțiune de vânătoare a șacalilor, după ce aici au fost înregistrate cele mai multe sesizări. 11 vânători au misiunea de identifica și să extrage șacalii.

Vânătorii stau și toată ziua, chiar și toată noaptea pentru a prinde sălbăticiunile. Trebuie să fie extrași în jur de 400 de șacali dintr-un efectiv de 2.500, însă specialiștii spun că numărul lor efectiv este chiar dublu sau triplu. Oamenii spun că șacalii s-au înmulțit peste măsură și le atacă animalele din gospodărie.

Fermierii se plâng și ei și spun că sălbăticiunile le atacă oile, mai ales în această perioadă când au miei. Sunt mici și vulnerabili. Au fost făcute foarte multe sesizări către administrația Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, iar vânătorii au organizat acțiunii de extracție cum este cea de astăzi.

