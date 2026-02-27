Sistemul imunitar al bărbaţilor pare să fie mai bine echipat pentru blocarea durerii, ceea ce ar putea explica de ce durerea cronică este mai frecventă la femei, sugerează constatările unui studiu realizat pe şoareci şi oameni.

Studiu: Bărbaţii şi femeile resimt durerea diferit: "Nu este în mintea ta şi nu eşti slab" - Profimedia

Anumite monocite - un tip de celule ale sistemului imunitar - produc o proteină cu rol antiinflamator, numită interleukină 10 (IL-10) care "opreşte" semnalele de durere transmise de celulele nervoase, a notat conducătorul studiului, Geoffroy Laumet de la Universitatea de Stat din Michigan, Statele Unite, în jurnalul ştiinţific Science Immunology, relatează Reuters.

Producţia acestor celule imunitare care ameliorează durerea este determinată de hormonii sexuali masculini, cum ar fi testosteronul, au constatat oamenii de ştiinţă.

"Diferenţa dintre durerea resimţită de bărbaţi şi cea resimţită de femei are o bază biologică. Nu este în mintea ta şi nu eşti slab. Este în sistemul tău imunitar", a scris Laumet într-un comunicat.

Articolul continuă după reclamă

La şoarecii răniţi, a fost observat un număr mai mare de monocite producătoare de IL-10 la masculi comparativ cu femelele, iar în cazul masculilor durerea a trecut mai rapid după rănire, au declarat cercetătorii.

Separat, în rândul celor 245 de persoane care se recuperau după răniri, dispariţia durerii a fost mai rapidă la bărbaţi decât la femei şi a fost asociată cu niveluri mai ridicate de monocite şi IL-10 la bărbaţi.

Administrarea de pelete de testosteron femelelor de şoareci care suferiseră răni şi cărora le fuseseră îndepărtate ovarele le-a crescut nivelurile de IL-10 şi a grăbit dispariţia durerii.

La şoarecii masculi cărora le fuseseră îndepărtate testiculele, ceea ce a dus la scăderea testosteronului, nivelurile de IL-10 s-au redus, iar dispariţia durerii după rănire a fost întârziată.

Dispariţia mai lentă a durerii la femei creşte riscul trecerii la durere cronică, au notat cercetătorii.

Noile descoperiri modifică "modul de gândire de la cum începe durerea la de ce persistă durerea", au subliniat ei.

Următorul pas este acela de a investiga modul în care tratamentele ar putea viza această cale şi ar putea stimula producţia de IL-10.

"Acest lucru deschide noi căi pentru terapiile non-opioide care vizează prevenţia durerii cronice înainte ca aceasta să se instaleze", a declarat Geoffroy Laumet.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰