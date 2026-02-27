Horoscop weekend 28 februarie - 1 martie 2026. Mercur retrograd, conjunct cu Venus, redeschide conversații, relații și situații neterminate, în timp ce Luna în Leu amplifică orgoliile și nevoia de validare. Opoziția cu Pluto aduce tensiuni subtile, confruntări de putere și revelații incomode, fie în plan personal, fie profesional. Weekendul vine cu clarificări importante pentru toate zodiile – dar și cu testul maturității emoționale.

BERBEC

Mercur retrograd conjunct cu Venus activează pentru tine zona introspecției, a lucrurilor nespuse și a relațiilor închise sau neterminate. Luna în Leu pune reflectorul pe creativitate, dorința de a fi văzut și validat. Opoziția cu Pluto poate crea o tensiune legată de un prieten sau de un plan colectiv. Ai putea simți că într-un grup nu ți se recunoaște contribuția sau că cineva încearcă să domine conversația. Este posibil să apară o situație în care trebuie să alegi între discreție și exprimare directă. Dacă organizezi o întâlnire sau participi la un eveniment, vei observa rapid dinamici subtile de putere. Nu reacționa prin retragere bruscă, ci observă cine merită acces la vulnerabilitatea ta.

TAUR

Pentru tine, conjuncția dintre Mercur retrograd și Venus activează zona prietenilor, rețelelor sociale și a planurilor de viitor. O vacanță amânată sau un proiect de echipă poate fi reorganizat. Luna în Leu pune accent pe familie și spațiul personal. Opoziția cu Pluto poate aduce o tensiune între viața publică și cea privată. Poate fi o situație în care cineva din familie contestă o decizie pe care ai luat-o în cercul profesional. Weekendul poate aduce și o conversație delicată cu un prieten legată de bani sau implicare. Poți descoperi că așteptările nu sunt aliniate. Este important să nu lași orgoliile să conducă discuțiile. Vei avea ocazia să vezi clar cine îți respectă limitele și cine doar profită de disponibilitatea ta.

GEMENI

Conjuncția Mercur retrograd cu Venus îți activează zona carierei și a imaginii publice. Poate apărea o situație în care trebuie să revizuiești o prezentare, un document sau o ofertă profesională. Cineva poate observa o greșeală într-un detaliu sau îți poate cere clarificări suplimentare. Luna în Leu îți amplifică dorința de exprimare. Opoziția cu Pluto poate aduce o discuție tensionată legată de convingeri sau principii. Poate fi un schimb de opinii aprins cu cineva care îți contestă ideile. Weekendul favorizează revizuirea strategiilor profesionale, nu lansarea unor inițiative noi. Dacă apare o ofertă, analizeaz-o atent. În plan personal, poți simți nevoia să spui ceva ce ai amânat de mult timp. Tonul face diferența între claritate și conflict.

RAC

Pentru tine, conjuncția Mercur retrograd cu Venus activează zona studiilor, călătoriilor și a relațiilor la distanță. Poate reapărea o conversație cu cineva din alt oraș sau din altă țară. Este posibil să reiei un plan de curs sau certificare. Luna în Leu îți pune în prim-plan zona banilor personali. Opoziția cu Pluto poate genera o tensiune legată de resurse comune sau de o cheltuială împărțită. Poate apărea o discuție legată de contribuția fiecăruia la o achiziție comună. Weekendul poate aduce o revelație legată de valorile tale. Vei observa clar unde dai mai mult decât primești. Este un moment bun pentru ajustări financiare și pentru clarificarea unor acorduri informale.

LEU

Luna în semnul tău îți amplifică prezența și dorința de a conduce situațiile. Totuși, opoziția cu Pluto poate aduce o confruntare directă într-o relație apropiată. Este posibil ca partenerul sau un colaborator să îți conteste o decizie. Mercur retrograd conjunct Venus activează zona resurselor comune. Poate reapărea o discuție despre bani împărțiți, datorii sau o investiție comună. De exemplu, poate fi vorba despre un credit, o taxă sau o sumă restantă. Weekendul te pune în fața unei alegeri legate de control. Poți alege să impui sau să negociezi. Diferența se va vedea în dinamica relației. Observă unde reacționezi din orgoliu și unde din nevoie reală de echilibru.

FECIOARĂ

Conjuncția Mercur retrograd cu Venus activează zona relațiilor oficiale. Este posibil să reiei o conversație despre angajament, fie în plan personal, fie profesional. Un partener poate reveni asupra unei decizii. Luna în Leu scoate la suprafață o neliniște interioară. Opoziția cu Pluto poate genera o situație în care trebuie să gestionezi o informație sensibilă sau un secret. Weekendul poate aduce o discuție în care clarifici așteptările într-o relație. Este posibil să simți că într-o discuție cineva încearcă să controleze direcția sau să impună o opinie dominantă. De asemenea, pot apărea ajustări într-un contract sau într-un acord verbal. Este important să asculți înainte de a formula concluzii.

BALANȚĂ

Pentru tine, conjuncția dintre Mercur retrograd și Venus activează zona muncii, a programului zilnic și a relației cu colegii. Weekendul poate readuce în discuție o sarcină neterminată sau o situație profesională care a fost tratată superficial. Poți primi un mesaj legat de o eroare într-un document, de o programare greșită sau de o responsabilitate care trebuie corectată. Această conjuncție mai poate aduce și o reconectare cu un coleg sau cu o persoană cu care ai avut o colaborare plăcută în trecut. Poate fi o reluare a unei discuții despre un proiect sau o ofertă care fusese amânată. Luna în Leu activează zona prietenilor și a grupurilor. Opoziția cu Pluto poate genera o tensiune într-un cerc social. Poți fi pus în situația de a lua poziție sau de a clarifica un rol într-un proiect colectiv.

SCORPION

Pentru tine, conjuncția Mercur retrograd cu Venus activează zona iubirii, a creativității și a exprimării personale. Poate reapărea o persoană din trecut cu care ai avut o legătură intensă, dar neclară. Nu este exclus să primești un mesaj care începe aparent banal, dar care redeschide o poveste mai profundă. De asemenea, poți relua un proiect creativ abandonat. Dacă ești într-o relație, pot apărea clarificări legate de angajament sau de felul în care fiecare își exprimă afecțiunea. Luna în Leu activează zona carierei și a imaginii publice. Opoziția cu Pluto poate aduce o confruntare subtilă cu o persoană din familie sau cu o autoritate. Un membru al familiei poate critica o alegere profesională sau poate pune presiune asupra unei decizii.

SĂGETĂTOR

Conjuncția Mercur retrograd cu Venus activează zona casei, a familiei și a stabilității personale. Poate reapărea o discuție legată de mutare, renovare sau împărțirea responsabilităților în gospodărie. De exemplu, o chestiune legată de bani sau de contribuție poate reveni în atenție. Este posibil să primești un mesaj de la un membru al familiei cu care nu ai mai vorbit de ceva timp. Conversația poate avea o încărcătură emoțională mai mare decât pare la început. Luna în Leu activează zona credințelor, studiilor și a perspectivelor de viitor. Opoziția cu Pluto poate aduce o dezbatere intensă legată de principii. Poate fi o discuție aprinsă despre valori, educație sau direcție de viață. Weekendul te pune în fața unei alegeri între a păstra o poziție rigidă și a asculta punctul de vedere al altcuiva.

CAPRICORN

Pentru tine, conjuncția Mercur retrograd cu Venus activează zona comunicării. Este posibil să revii asupra unei conversații sau să clarifici o neînțelegere apărută recent. Un mesaj interpretat greșit poate fi reformulat sau o întâlnire poate fi reprogramată. Poate reapărea o persoană cu care ai avut un dialog interesant, dar neterminat. Conversația poate deveni mai personală decât a fost inițial. Luna în Leu activează zona resurselor comune și a vulnerabilităților emoționale. Opoziția cu Pluto poate genera o tensiune legată de bani împărțiți sau de control într-o relație apropiată. Poate apărea o situație în care cineva solicită mai mult decât ești dispus să oferi. Dacă spui lucrurile direct, dar calm, poți evita acumularea frustrării.

VĂRSĂTOR

Conjuncția Mercur retrograd cu Venus activează zona banilor personali și a valorilor. Poți reveni asupra unei cheltuieli recente sau poți descoperi o eroare într-un transfer sau într-un document. De asemenea, este posibil să reiei o negociere legată de o sumă discutată anterior. Weekendul poate aduce și o conversație despre valoare personală. Cineva poate pune la îndoială contribuția ta sau îți poate cere o justificare pentru o decizie financiară. Luna în Leu activează zona relațiilor apropiate. Opoziția cu Pluto poate genera o confruntare directă într-un parteneriat. Este posibil să apară o situație în care orgoliile sunt mai puternice decât argumentele. Este un weekend în care claritatea și calmul pot preveni o ruptură inutilă.

PEȘTI

Conjuncția Mercur retrograd cu Venus are loc în semnul tău și îți amplifică sensibilitatea și dorința de reconectare. Poți relua o conversație personală sau poți reconsidera o decizie legată de o relație. Este posibil să îți dai seama că ai idealizat o situație și să vezi lucrurile mai realist. De asemenea, poți simți nevoia să îți reformulezi o poziție sau să corectezi o impresie lăsată anterior. Comunicarea este esențială, dar trebuie să fie clară. Luna în Leu activează zona muncii și a organizării zilnice. Opoziția cu Pluto poate aduce o tensiune legată de program sau responsabilități. Poate fi vorba despre o sarcină amânată care revine în atenție sau despre o discuție legată de distribuirea muncii.

