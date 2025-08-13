Concediaţi de inteligenţa artificială. Sute de mii de angajaţi din industria IT din întreaga lume şi-au pierdut locurile de muncă de la începutul acestui an. Şi în România, câteva companii gigant au dat afară o parte dintre salariaţi. Specialiştii avertizează că în viitor doar cei care se vor adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii îşi vor putea păstra job-urile.

În urmă cu trei decenii, Bogdan a pornit pe calea antreprenoriatului, alături de doar patru angajaţi. Avea un singur vis: să conducă o companie mare de servicii IT în România. A reuşit, iar în 2024 avea în subordine 200 de angajaţi.

"Anul ăsta am eficientizat şi noi astăzi avem mai puţin cu 10 la sută mai puţini angajaţi", spune Bogdan Tudor, CEO-ul unei companii de soluţii IT.

Lumea se schimbă, ne explică Bogdan. Chiar inventatorii inteligenţei artificiale se miră de progresul roboţilor software creaţi asupra cărora au cam pierdut controlul.

"150.000 de mii de IT-şti au fost concediaţi în marile companii din Statele Unite. Vorbim de nume mari: Meta, Amazon. În România ştim că Amazon aproape a închis biroul şi sunt 500 de mii de oameni disponibilizaţi", spune Bogdan Tudor, CEO-ul unei companii de soluţii IT.

"Poate cea mai temere este să nu fii înlocuit atunci când nu eşti deschis şi curios să testezi şi să te dezvolţi", spune Loredana Popa, angajat în industria IT.

"Sigur că vom avea mulţi IT işti care vor rămâne fără un job. Probabil că în trei ani, în cinci ani de zile o să ajungem la un şomaj foarte mare în această industrie", spune Bogdan Tudor, CEO-ul unei companii de soluţii IT.

Inteligenţa artificială îşi face lor în toate domeniile

"O reuşeşte de minune. Eu îi spun calculatorului ce să facă şi face tot felul de progrămele care mă ajută enorm. Am făcut un calcul, până acum am economisit câteva mii de euro", spune George Butunoiu, specialist în Resurse Umane.

În urmă cu câţiva ani, atunci când ajungeam la un eveniment, eram întâmpinaţi chiar de unul dintre angajaţii companiei. Astăzi ne întâmpină chiar şi roboţi.

"Când un robot nu cere măriri de salarii, nu intră în concediu, lucrează 24/7. Oamenii s-au simţit de neatacat. Inamovibili la nivel de creier. AI vine să schimbe asta. În viitor nu o să ne mai închipuim un om care gândeşte singur pentru că asta va fi o formă de muncă din trecut, într-o altă formă", spune Bogdan Tudor, CEO-ul unei companii de soluţii IT.

"Vor lua job-urile celor care lucrează la birou -asistente, de exemplu. din trei secretare or să rămână două, din patru contabili or să rămână doi. Cei care introduc facturi", spune George Butunoiu, specialist în Resurse Umane.

Ce nu va putea face inteligenţa artificială prea curând? Nu îi va putea înlocui pe angajaţii creativi sau supracalificaţi în domeniile lor.

Experţii spun că efectul AI la nivel global va fi mai mare decât impactul pe care l-a avut internetul.

