Stabilită peste Ocean, unde și-a construit o carieră solidă ca DJ și producător, Claudia Pavel revine de Sărbători acasă. În prima zi de Crăciun, artista a lăsat Miami deoparte și a venit în platoul Observator, cu o surpriză specială pentru fani: o piesă nouă, însoțită de un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

"Vorbim despre un clip cu totul și cu totul special. Este practic un cadou de Crăciun în care inteligența artificială și efectele speciale și-au dat mâna. Sincer, nu-mi aduc aminte să mai fi văzut clipuri ale artiștilor de la noi realizate cu ajutorul inteligenței artificiale", au spus realizatorii Observator.

În videoclip, Claudia apare în ipostaze spectaculoase, de la sirenă la Wonder Woman, într-o producție care îmbină tehnologia cu estetica cinematică. Piesa se numește "Fals sau adevărat" și a fost prezentată în direct, chiar în emisiune.

"Fals sau adevărat", un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Articolul continuă după reclamă

"Da, este sirenă, este și femeia fantastică și am impresia că i se potrivește, nu?", a fost reacția din platou, urmată de aprecierea pentru noul proiect.

Invitată în platoul Observator chiar de Crăciun, Claudia Pavel a vorbit despre reîntoarcerea în România și despre emoția sărbătorilor petrecute alături de familie.

"Am venit la căldura sufletească de acasă, din România. Din familie, unde ne așteaptă părinții. Astăzi ne-am trezit cu cadouri de la Moș Crăciun sub brad. Nu am apucat să le deschidem. Le vom deschide împreună când mă voi întoarce eu de la voi", a povestit artista.

Crăciunul îl petrece alături de părinți, sora ei și fiul său, într-un cadru tradițional, cu bucate pregătite de mama sa.

"Mama și sora mea au făcut cozonaci. Toate preparatele. Colaci și de toate. Eu nu mă pot lăuda cu astfel de abilități, dar mie îmi place să mănânc", a spus Claudia.

Pe lângă cariera muzicală din România, Claudia Pavel traversează o perioadă extrem de activă profesional în Statele Unite: "Am lansat în ultimele cinci sau șase luni trei single-uri. În luna februarie urmează al patrulea. Am început să fac show-uri în postura de DJ, în cele mai mari cluburi din Miami. Sunt fericită. E un început”

Claudia Pavel, din nou nominalizată la premiile Global Influencer din Miami

Artista a dezvăluit și că a fost nominalizată, pentru al doilea an consecutiv, la categoria Best DJ Influencer, în cadrul premiilor Global Influencer din Miami.

Am fost nominalizată pentru al doilea an la cel mai bun DJ influencer: "Lucrurile merg extraordinar. Cumva viața m-a împins înspre drumul ăsta, iar eu sunt deschisă.”

"Nu văd mutarea ca pe o plecare, ci ca pe o tranziție", a adăugat Claudia Pavel.

Claudia Pavel a vorbit deschis și despre viața sa între două lumi, România și America, dar și despre echilibrul pe care spune că l-a găsit în ultimii ani.

Întrebată despre masa de Crăciun și preparatele tradiționale, Claudia a mărturisit că a ales un stil de viață diferit, bazat pe echilibru și disciplină: "Mama mea este cea mai minunată mamă de pe pământ. Are grijă să nu sufăr la masa de Crăciun. Îmi face legume, mazăre, fasole, salate extraordinare. Nu sufăr absolut deloc."

La final, Claudia Pavel a transmis un mesaj de Crăciun pentru toți românii.

"Îmi doresc sănătate pentru familia mea și pentru mine. Îmi doresc bunăstare pentru toți oamenii din jurul nostru. Îmi doresc ca toată lumea să fie fericită. Știu că sună ca la Miss Universe, world peace, dar sincer îmi doresc ca toată lumea să fie bine, pentru că noi toți suntem unul.", a încheiat artista.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰