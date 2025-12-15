Spitalul de Copii din Iași funcționează în continuare în regim de avarie. Toate internările și operaţiile care nu sunt urgențe majore au fost sistate, încă de vineri seara, după ce în două secţii mari,Terapie Intensivă şi Oncologie a fost descoperită o bacterie periculoasă, Piocianic, în apă de la robinet. S-au recoltat noi probe, iar rezultatul analizelor este aşteptat astăzi.

Spitalul funcționează în continuare în regim de avarie. Nu este apă potabilă în acest spital, în acest moment. Doar pentru grupurile sanitare poate fi folosită aceasta. În rest, pompierii aduc apă cu cisterna, iar apoi o transportă cu ajutorul unor recipiente până pe fiecare etaj al spitalului. Acea apă este folosită însă doar pentru igiena mâinilor, în timp ce pentru consum este adusă apă îmbuteliată din rezerva de stat a țării. Dar au fost și ONG-uri care au adus apă și, de asemenea, oamenii își cumpără singuri sau părinții aduc pentru copiii în spital apă de consum.

Între timp se așteaptă rezultatele analizelor luate în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, atunci când s-a dat alerta în spital. Cei de la Direcția de Sănătate Publică spuneau că ar trebui să aibă primele rezultate în cursul zilei de astăzi, dar o nouă dezinfecție a fost făcută în cursul zilei de ieri. Prin urmare, vor fi luate alte probe astăzi sau mâine și abia după rezultatele acelor probe vom vedea dacă poate sau nu să fie dat drumul din nou la apă în acest spital.

De când s-au închis internările, s-au sistat internările de vineri seară, au fost deja 230 de prezentări în urgență. 32 de copii au fost transferați către alte unități sanitare, 22 la spitalul de boli infecțioase din Iași, dar și către spitalele din Suceava, Bacău și un spital privat de aici, din oraș. Majoritatea cazurilor au putut fi tratate în urgență și va rămâne acest mod de funcționare până când se va rezolva problema, până când probele vor ieși conforme.

