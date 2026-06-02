Înscrieri la BAC 2026. Calendarul probelor la sesiunea din vară

S-a dat startul înscrierilor la Bacalaureat! Până joi, peste 150 de mii de elevi de liceu sunt aşteptaţi la secretariatele şcolilor pentru a-şi depune canditatura. Au în faţă cel mai important examen din viaţa lor. Mădălina Iacob ne aduce toate detaliile despre testări chiar acum.

Până pe 4 iunie au timp elevii să se înscrie la examenul național de Bacalaureat. Conform procedurii, trebuie să completeze în primul rând această fişă tip. Olimpicii pot cere echivalarea unei probe scrise. La fel cum toti elevii pot echivala una dintre probele orale, digitala sau de competente lingvistice.

Şi pentru ca am pomenit probele orale, calendarul arată aşa:

În perioada 8-10 iunie are loc evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română.

Probele pentru testarea competențelor lingvistice se vor desfășura în zilele de 11 și 12 iunie, iar între 15-17 iunie – competențele digitale. Atenţie, calificativele acestea nu se iau în calcul la media finală a copilului.

Probele scrise încep pe 29 iunie cu limba română. 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie. Ultima e proba la alegere a profilului.

Afişarea rezultatelor e programata pe 7 iulie. Urmează vizualizarea lucrărilor şi depunerea contestaţiilor. Şi pe 13 iulie rezultatele finale şi vacanţa mare. Aproape, pentru că vine si înscrierea la facultate, apoi vacanţa mare!

BACALAUREAT 2026

2-4 iunie - înscrieri

4 iunie - final de cursuri

8- 10 iunie - competențe de comunicare orală în limba română

11 și 12 iunie - competențe lingvistice

15-17 iunie – competențe digitale

29 iunie - limba română

30 iunie – proba obligatorie a profilului

2 iulie - proba la alegere a profilului

7 iulie - afişarea rezultatelor

8-9 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

13 iulie - rezultatele finale

