Video Inteligența artificială schimbă radical serviciile bancare. Riscurile înlocuirii angajaţilor clasici

Inteligența artificială schimbă radical serviciile bancare. Răspunde la comenzi vocale, blochează fraudele în câteva secunde și hotărăşte dacă primești credit. Chatboții au înlocuit oamenii din agenţii, iar algoritmii construiesc planuri de economisire în timp real. Experții avertizează, însă: consilierul clasic va deveni un lux, iar roboţii pot nedreptăţi clienții.

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 20:07

Inteligenţa artificială răspunde non-stop la orice întrebări despre conturi, carduri, depozite şi credite. Fie vocal, fie în scris. Doar când lucrurile se complică intervine un consultant.

"Este un serviciu de inteligenţă artificială generativă. Scopul serviciului este de a îmbunătăţi experienţa utilizatorului, prin a-i oferi informaţii rapide", a declarat Nicoleta Oprea, şef Departament Tehnologie AI & ML bancă.

"Acum trăim o revoluție de inteligență artificială. Există chatboți care fac vânzări de produse și care au succes mai mare decât vânzătorii", a spus Sergiu Neguţ, expert inteligenţă artificială

Articolul continuă după reclamă

Băncile folosesc inteligenţa artificială şi pentru a detecta tranzacţii suspecte.

"La nivel de industrie, este o provocare foarte mare pentru toți jucătorii, pentru că, din păcate, fraudele continuă să crească. Doar anul trecut, am prevenit tranzacții frauduloase de peste 700 de milioane de euro folosind instrumente AI", a spus Mariia Lukash, Head of Growth CEE region bancă digitală.

Inteligenţa Artificială previne şi cheltuielile excesive - analizează tranzacţiile și sugerează economii. În multe țări europene, administrează deja portofolii de investiţii și optimizează randamentele. Dar există și riscuri: răspunsuri standardizate, lipsa de empatie și cazuri în care probleme delicate sunt tratate superficial.

"O doamnă ce are o fată de 17 ani, grav bolnavă, al treilea caz din țară cu o boală de extrem de rară, am făcut solicitare pentru această ștergere de date negative din biroul de credit. Unul dintre răspunsuri a fost ca pentru orice client. Efectiv nu a fost analizată această solicitare", a declarat Camelia Grădinaru, avocat bancar.

Experţii în inteligenţă artificială spun că oamenii din bănci nu vor dispărea, ci vor fi înlocuiți de cei care stăpânesc digitalul.

"Eu sunt convins că serviciul uman va continua să existe. Doar că genul ăsta de serviciu, pentru că înseamnă muncă plătită cu salariu, nu cu abonament de servicii de IT, e un serviciu mai scump", a mai spus Sergiu Neguţ.

Potrivit unor studii, inteligenţa artificilă aduce până la 30% mai multă eficiență în companii.

