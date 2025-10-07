Febra aurului cuprinde toată planeta! Metalul prețios doboară record după record și se apropie de un prag psihologic de 4.000 de dolari. În România, gramul costă peste 550 de lei. Cine a cumpărat aur acum doi ani și-a dublat investiţia.

Marile economii și investitorii privați își mută banii în aur. cg14 La noi, de la începutul anului, valoarea aurului a crescut cu 35% conform cotaţiei Băncii Naţionale, cu 50% în 12 luni, iar din 2023 s-a dublat. O investiţie sigură în marea incertitudine economică globală.

"Anul acesta, deja am depăşit nivelul de 630 de kg aur fizic vândut. O creştere mult mai mare anul acesta, raportat la total anul trecut, cu 40 la sută mai mare, atât în privinţa volumelor, cât şi în privinţa numărului de clienţi", spune Andreea Lăcătuş, trader bancă comercială.

"Există nişte motive mai vechi pentru asta, dar există şi motive mai recente. Printe cele mai de durată putem menţiona Instabilitatea generală în relaţiile internaţionale. Este o anumită erodare a încrederii în dolarul american, şi asta a stimulat atât metalele preţioase şi într-o măsură similară instrumente de tip crypto-active, precum Bitcoin", spune Claudiu Cazacu, analist financiar.

Articolul continuă după reclamă

În 2008, pe pieţele internaţionale, aurul atingea pentru prima dată 1.000 de dolari pe uncie. Acum, este la câţiva dolari distanţă de pragul psihologic de 4.000 de dolari.

"Cred că este cea mai sălbatică petrecere de pe piaţa metalelor rare de câţiva ani încoace!", spune Amit Goel, analist financiar.

"Avem parte de multă activitate, mulţi oameni care cumpără aur, unii pentru prima dată, alţii, care îl au de mult timp, s-au gândit să scoată un profit. Când mi-am descis amanetul, în anii 80, preţul pe uncie era 200 de dolari, deci este o creştere uriaşă", spune Scott Hocevar, proprietar amanet.

Cumpărarea și păstrarea aurului fizic nu este mereu cea mai bună alegere

Costurile de producție, transport și depozitare pot reduce prețul cu 15%, iar bijuteriile pot aduce pierderi și de 40%, din cauza taxelor și a manoperei.

"Dacă dorim să deţinem aur fizic, sigur este cel mai direct mod de a o face, dar este şi cel mai scump. Sunt o multitudine de opţiuni, există certificat, fonduri de tip ETF, tranzitate pe burse internaţionale, există de asemenea acţiunile, companiile din domeniu", spune Claudiu Cazacu, analist financiar.

Economiştii iau, însă, în calcul, după această uriaşă creştere de preţ, o scădere la fel de abruptă.

"Este imposibil pentru oricine să spună cu certitudine care va fi preţul maxim, pentru că Acum avem o bulă de proporţii gigantice. nu poţi spune care va fi maximum, în câte zile va fi atins, dar, cu certitudine, pot spune că Oricât ar fi acest maxim, va fi urmat într-un an de o corecţie substanţială, similară unei schimbări de regim", spune Amit Goel, analist financiar.

Şi Bitcoin, regina criptomonedelor, a ajuns la 126 de mii de dolari, un nivel istoric.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰