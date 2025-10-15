Investiţie de 1 miliard € în România. Danezii de la Eurowind Energy vor să facă angajări în ţară

Eurowind Energy, un dezvoltator şi operator danez de proiecte eoliene, solare şi hibride, vrea să ajungă în următorii ani la capacităţi instalate de 1 GW în România. Investiţia este estimată la 1 miliard de euro.

De altfel, 30% din bugetul anual de investiţii al companiei, de 1 miliard de euro, este alocat României (300-400 de milioane de euro). În prezent, compania are în prezent în România în funcţiune capacităţi de 124 MW, iar alţi 400 MW sunt gata de construcţie: 138 MW din surse eoliene şi 260 MW fotovoltaice.

"Anul viitor, cel mai probabil vor fi instalaţi 400 MW, formaţi din aproximativ 260 MW parcul fotovoltaic de la Vişina, judeţ Dâmboviţa, şi 138 MW în trei parcuri eoliene, la Frumuşiţa, Vector şi Pecineaga Nord-Est. În paralel, mai avem şi bateriile de stocare a energiei, unde avem în construcţie 60 MW la Teiuş, cu două ore de stocare, adică 120 MWh. Planul este să ajungem la 1 GW în câţiva ani, în România, în solar, eolian şi baterii de stocare incluse", a declarat Jens Rasmussen, CEO al Eurowind Energy.

Investiţia s-ar ridica la 1 miliard de euro în total, din bugetul companiei şi cu finanţare bancară. Grupul deţine o capacitate netă de 1,5 GW în operare, 1,3 GW în construcţie pe şapte pieţe europene, cu investiţii totale de 2,5 miliarde de euro până în prezent. Cea mai mare expunere comercială este în Danemarca. Timpul mediu de recuperare a investiţiei unui proiect este de 13-15 ani.

Compania vrea să facă angajări în România

Compania are 35 de angajaţi în România şi 700 la nivel mondial şi vrea să facă angajări. "Nu luăm în calcul să facem disponibilizări, ci, dimpotrivă, căutăm să facem angajări. Operaţiunile din România au nevoie de capacitate suplimentară în ciuda eforturilor de a îmbunătăţi eficienţa inteligenţei artificiale. Politica vizează îmbunătăţirea productivităţii, mai degrabă decât reducerea numărului de angajaţi.

Compania se „concentrează puternic pe încercarea de a fi eficientă" prin adoptarea inteligenţei artificiale. Toţi angajaţii trebuie să adapteze inteligenţa artificială în toate aspectele afacerii prin „discuţii motivaţionale puternice". Noi angajări nu pot fi aprobate fără o analiză a posibilităţii de gestionare a rolului cu ajutorul inteligenţei artificiale", a spus Jens Rasmussen.

Eurowind Energy România a finalizat recent parcul fotovoltaic Teiuş (60,2 MW) din judeţul Alba şi urmează să fie conectat la reţea şi parcul eolian Pecineaga (48 MW) din judeţul Constanţa. Parcul eolian Pecineaga, investiţie de 90 de milioane de euro, este gata din aprilie 2025, dar a fost amânat cu 6-8 luni din cauza problemelor de conectare la reţea cu distribuitorul.

"Acum în România compania are instalate proiecte de 124 MW, dacă includem şi cei 48 de MW de la Pecineaga, care sperăm să fie funcţionali în câteva săptămâni. 76 MW sunt centrale fotovoltaice. Vom face şi angajări. Noi în România suntem 35 de anagajaţi şi vrem să ajungem la cel puţin 50-60 de oameni. Grupul Eurowind investeşte anual 1 miliard de euro, din care 30% vin în România", a spus Adrian Dobre, directorul general al Eurowind Energy Romania.

În trecut, Eurowind Energy a dezvoltat alte trei proiecte de energie regenerabilă în România: parcurile fotovoltaice din Pufeşti (judeţul Vrancea, operaţional din 2012), Halchiu (judeţul Braşov, operaţional din 2013) şi Măgurele (judeţul Prahova, operaţional din 2013).

Eurowind Energy este un dezvoltator şi operator danez de proiecte eoliene, solare şi hibride, cu sediul în Hobro, Danemarca. Cu peste 700 de angajaţi în 15 ţări europene şi în SUA, obiectivul companiei este acela de a crea un viitor alimentat doar cu energie regenerabilă, prin investiţii în proiecte de acest fel. Compania Eurowind Energy a fost fondată în 2006 şi este prezentă pe piaţa din România din anul 2011.

