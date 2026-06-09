Guvernul japonez a aprobat marţi un plan de acţiune pentru a încerca să reducă cifrele record ale sinuciderii infantile în arhipelag prin crearea de consilii în cadrul guvernelor locale sau prin măsuri pentru o mai bună conciliere familială, informează EFE.

Japonia vrea să reducă cifrele record ale sinuciderii infantile. Ce măsuri vor lua niponii - Profimedia

"Sinuciderea infantilă şi juvenilă este o problemă gravă care trebuie tratată cu foarte mare seriozitate", a declarat prim-ministrul Sanae Takaichi, potrivit agenţiei locale de presă Kyodo.

Premierul japonez a prezidat reuniunea Consiliului pentru promovarea politicilor pentru copii, care anul acesta se concentrează pe prevenirea sinuciderii infantile.

Printre măsurile aprobate se numără crearea de consilii în cadrul guvernelor locale, colaborarea cu şcolile şi instituţiile medicale sau utilizarea inteligenţei artificiale pentru identificarea riscului de sinucidere.

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De asemenea, se remarcă măsuri de conciliere a vieţii personale şi profesionale prin promovarea utilizării serviciilor de îngrijire a copiilor sau posibilitatea de a primi o serie de stimulente pentru acele companii care sunt proactive în sprijinirea îngrijirii copilului.

Se aşteaptă ca măsurile să poată fi puse în aplicare "înainte de sfârşitul anului", potrivit declaraţiilor ministrului pentru copii, Hitoshi Kikawada, care a garantat "cooperarea" între ministere şi organismele relevante cât mai curând posibil.

Potrivit celor mai recente statistici elaborate de Agenţia Naţională de Poliţie şi de Ministerul Sănătăţii, în 2025 numărul sinuciderilor în rândul elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal a fost de 538, o cifră record de la începutul colectării datelor în 1980.