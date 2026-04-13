Salariile vor fi la vedere în două luni, iar angajatorii nu mai pot întreba candidaţii cât încasau la vechiul job. Din iunie intră în vigoare şi la noi directiva europeană care impune transparenţa salarială. Practic, angajații vor avea mai multe drepturi, iar firmele trebuie să afișeze salariile în anunțurile de angajare, să spună public dacă există diferențe între sume și să le explice dacă e cazul.

Dileme privind salariile vor dispărea de la jumătatea anului pentru candidaţii şi angajaţii din România. Cine îşi schimbă locul de muncă nu va mai putea fi întrebat la recrutare ce salariu a avut anterior, iar cine lucrează, deja, într-o companie şi vrea să ştie cât câştigă colegii care au aceeaşi funcţie va putea să întrebe acest lucru.

Şi asta pentru că, din 7 iunie, clauza de confidenţialitate a salariului nu va mai fi legală.

"Informarea ulterior ocupării unui post, atât la privat, cât şi în mediul public în legătură cu veniturile care vor decurge din munca respectivei persoane: salariu, eventuale sporuri, eventuale prime; orice alte beneficii care compun remunerarea totală a angajatului", a precizat Florin Manole, ministrul Muncii.

Noile reguli vor elimina şi o parte a inechităţilor salariale dintre persoane care ocupă funcţii similare în aceeaşi firmă. În prezent, 9 din 10 firme nu pot explica de ce au salarii diferite pentru posturi similare, arată un studiu recent.

"Sunt. Mai ales că eu am intrat mai târziu decât o anumită colegă şi am aflat că ea câştigă mai puţin decât mine, pe aceeaşi funcţie", a spus un angajat.

"Putem să găsim situaţii în care, aparent, pe aceeaşi categorie de posturi să avem valori salariale de la simplu la dublu. Gândiţi-vă în organizaţii mari în care se fac recrutări, se fac promovări", a explicat Oana Datki, specialist în resurse umane.

"Aduce, evident, ca orice soi de transparenţă informaţii, inclusiv informaţii despre disfuncţionalităţi, discriminări, nereguli care pot fi apoi verificate şi corectate", a declarat ministrul Muncii.

În firmele mici, e mult mai uşor să ştie stânga ce face dreapta.

"Absolut toţi ştiu de fiecare şi fiecare are responsabilităţi în funcţie de salariul pe care l-am stabilit. Avem un program de creştere în funcţie de target şi implicare", susţine Manuel Gheorghe, antreprenor.

În cazul angajatorilor cu peste 100 de salariaţi, vor exista mai multe probleme de implementare, cred specialiştii din resurse umane. Cel mai greu va fi să li se explice oamenilor, obiectiv, diferenţele de salarizare.

"Dificultăţile apar chiar şi în companiile care aveau procese, aveau grile salariale echitabile intern, competitive cu piaţa externă. Toate aceste lucruri, toate aceste mecanisme, toate aceste formule, toate aceste principii vor trebui transmise şi explicate tuturor angajaţilor. Nu este un lucru uşor, este un lucru de durată", a mai spus Oana Datki.

Directiva UE privind transparenţa salarială - care se va aplica şi în România din iunie - impune şi venituri egale pentru femei şi bărbaţi care lucrează pe aceleaşi posturi. Angajaţii nemulţumiţi vor putea face sesizări la Inspecţia Muncii, care va controla angajatorul şi, dacă va constata diferenţe suspecte de salarii, va aplica amenzi.

