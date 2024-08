Călătoria noastră spre paradisul sălbatic începe pe apă, înconjuraţi de nuferi, sălcii curgătoare şi pelicani. Cel mai bine frumusețea Deltei poate fi admirată în tihnă pe canalele înguste pline de tufăriș și păsări ale locului.

"Aici este capul Dolojman. Cea mai înalta stâncă calcaroasă de aici din Dobrogea. Are undeva la 29 de metri înălțime și sus se vede cetatea Argamum. Vedeți și siturile. Este descoperită de arheologi", a spus Paul Sebe, ghid de turism.

Nu există vacanță în Delta Dunării fără o plimbare cu barca

Nu există vacanță în Delta Dunării fără o plimbare cu barca. Excursia de o oră spre exemplu costă 100 de lei de persoană pentru grupurile organizate. Și până la 600-700 de lei dacă vreți să aveți la dispoziție o barcă privată. Prima oprire: Jurilovca. După mirosul de peşte ne dăm seama că am ajuns la destinaţie.

"Peste și tot ce înseamnă produse din pește. Mâncare proaspătă și în general pensiunile de aici, în marea lor majoritate se aprovizionează cu produse proaspete direct din baltă", explică Dragoş Frumosu, expert industria alimentară.

După mâncare un deșert este binevenit. Aici bucătăresele duc tradiţia mai departe şi fac preparate învăţate de la bunici. "Kasnikul care este o budincă. Are deosebit o poveste. Părinții făceau dimineața paștele și orezul cu lapte, copii fiind nu mâncăm tot, să nu arunce, seară bătea 3 ouă și băga la cuptor", spune Zoe Cosma, bucătăreasă.

Pensiunile sunt pline de turiști în căutarea celor mai liniștite zile

Pensiunile sunt pline de turiști în căutarea celor mai liniștite zile de vacanţă. Este perioada în care cu greu mai găsești o camera liberă. "E liniște, e mult mai ok decât pe litoralul nostru mult mai zgomotos. De la munte am zis să venim și un pic la nivelul mării, la nivelul zero", spune un turist.

"În weekend avem un grad de ocupare de 100%, în cursul săptămânii de 90%. Oferim oaspeților plimbări cu barcă, facem trasee și cu caiacele. Pot explora și zona continentală", spune Mihaela Cvas, administrator pensiune.

Din locuință în loc de basm, cu o investiție de 160.000 de euro

Tabloul e colorat de casele lipovenești cu dantelărie albastră şi stuf gros de pe acoperiș. Ana Maria a cumpărat o locuinţă pe care a transformat-o într-un loc de basm. 160.000 de euro a fost investiţia. "Este o casă veche tradițională, noi am cumpărat-o acum o lună. Avem 4 camere, sunt 2 intrări se pot face ca două apartamente, curtea are 1.000 de metri. Avem piscină, baldachine, saună", spune Ana Maria Ivanof, proprietar casă tradițională.

Mergem mai departe şi ajungem într-o tabără de copii. Aici cei mici pictează, îndrumaţi de educatoarea lor. "N-am mai fost niciodată. Mi-a plăcut foarte mult când am mers cu barcă şi am văzut multe păsări care nu ştiam cum se numesc. Mi-a plăcut foarte mult şi activităţile pe care le-am făcut", spune un copil.

Cazările la pensiuni pornesc de la 300 de lei și ajung la 800 de lei, iar pentru resorturile de lux turiştii trebuie să plătească în jur de 1200 de lei pe noapte.

