Locul în care viticultorii își aruncă recolta pe jos. Munca de generații se duce pe apa sâmbetei

Este vrema culesului viei în California, însă mulţi cultivatori au probleme în a-şi vinde strugurii, deoarece schimbarea obiceiurilor de consum a dus la o prăbuşire a cererii de vin, iar asta îi obligă pe unii producători să defrişeze podgoriile cultivate de familiile lor timp de generaţii, transmite AP.

Vânzările de vin au scăzut cu peste 20% în ultimii cinci ani, ceea ce a dus la diminuarea preţurilor plătite pentru struguri şi i-a forţat pe viticultorii din California să scoată din producţie aproximativ un sfert din podgoriile statului. Mulţi cultivatori sunt nevoiţi să decidă dacă recoltează în pierdere, lasă strugurii pe viţă sau înlocuiesc viţa-de-vie cu culturi mai solicitate, precum migdalii, nucii, fisticul şi măslinii.

Bill Berryhill spune că această situaţia înseamnă încă un an cu pierderi şi irosirea a sute de tone de struguri de calitate.

"Este pur şi simplu revoltător. Ai o recoltă frumoasă, iar anul acesta vinul ar fi fost excelent, şi ajungi să o arunci pe jos. E trist. Toată munca ta se duce pe apa sâmbetei", spune Bill Berryhill, proprietarul podgoriei Berryhill Family Vineyards de lângă Lodi, în Valea San Joaquin. Berryhill spune că intenţionează să defrişeze 50 de acri (20 de hectare) de viţă-de-vie după încheierea sezonului de recoltare.

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"Cu siguranţă voi pierde bani. E doar o chestiune de sumă. De trei ani încoace, această afacere aduce doar pierderi", spune Berryhill, în vârstă de 68 de ani.

În perioada de vârf din timpul pandemiei, California avea aproape 600.000 de acri (242.811 hectare) de podgorie, însă fermierii au defrişat sau au încetat să mai cultive struguri pentru vin pe aproximativ 25% din această suprafaţă, a declarat Jeff Bitter, preşedintele unei asociaţii care reprezintă aproximativ 500 de viticultori din statul California. Anul acesta, aproximativ jumătate din recolta de struguri pentru vin din California a intrat în sezonul de recoltare fără contracte cu cumpărătorii, comparativ cu o situaţie obişnuită în care 70-80% din recoltă este acoperită de contracte, a precizat Bitter.

Chiar dacă viticultorii au abandonat sau au defrişat zeci de mii de acri de viţă-de-vie în California în ultimii ani, producţia de struguri este în continuare excedentară, a spus Bitter. "Piaţa este atât de slăbită, încât este dificil să cultivi struguri în mod profitabil. Cererea nu creşte; dimpotrivă, continuă să scadă", afirmă Bitter.

Acest declin reprezintă o schimbare dramatică pentru industria viticolă din California, care produce peste 80% din vinul american datorită geografiei sale unice şi a climatului mediteranean. Timp de decenii, industria viticolă californiană a crescut constant, pe măsură ce americanii - în special generaţia "baby boomer" - au început să aprecieze soiuri precum Cabernet, Zinfandel, Chardonnay şi altele.

Vânzările de vin în SUA au atins un nivel record în timpul pandemiei, în 2021, când restaurantele erau închise, iar socializarea era restricţionată. Oamenii şi-au făcut stocuri de vin şi au consumat mai mult acasă. Însă, în ultimii cinci ani, vânzările de vin au scăzut drastic şi se preconizează că vor continua să scadă şi în acest an. În SUA, vânzările de cutii de vin au scăzut cu 23%, de la 427 de milioane cutii în 2020, până la 329 de milioane cutii în 2025, în timp ce cheltuielile totale pentru vin s-au redus cu 22%, de la 94 de miliarde de dolari, până la 74 de miliarde de dolari, potrivit First Citizens Bank, care publică în fiecare an un raport privind sectorul vinului.

California nu îşi poate exporta stocurile excedentare deoarece consumul de vin este în scădere la nivel mondial, iar costurile de producţie în SUA sunt mai mari decât în ţări precum Argentina şi Australia, a precizat Bitter. În 2025, consumul global de vin a scăzut cu 2,7% faţă de 2024 şi cu 14% faţă de 2018, înregistrându-se scăderi accentuate în Europa şi China, conform Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului.