Gică Hagi a stabilit lotul cu care abordează meciul cu Suedia din Nations League. Partida e LIVE pe Antena 1

Naţionala de fotbal a României va debuta vineri seara, de la 21.45, ora României, într-o nouă ediţie UEFA Nations League, "tricolorii" urmând să dea piept, în deplasare, la Stockholm, cu echipa Suediei, într-un meci care va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Selecţionerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul României pentru meciul cu Suedia din UEFA Nations League - Facebook/Echipa naţională de fotbal a României

România face parte dintr-o grupă în care, pe lângă Suedia, au mai fost repartizate Polonia şi Bosnia Herţegovina. "Tricolorii" joacă primele patru meciuri din grupă în următoarele aproape două săptămâni, în timp ce ultimele două etape din faza grupelor se vor desfăşura la mijlocul lunii noiembrie.

Este o grupă complicată, dar care, în cazul unor rezultate pozitive, ne poate aduce inclusiv calificarea la barajul pentru Euro 2028.

România îşi începe aventura în UEFA Nations League cu o deplasare dificilă, pe terenul unei formaţii care a acumulat multă experienţă în vară, la Cupa Mondială 2026, competiţie transmisă, de asemenea, în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

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De asemenea, Suedia are avantajul că nu am mai învins-o într-un meci oficial tocmai din 1983, 1-0, într-un meci din preliminariile pentru Euro 1984. De atunci, cele două formaţii s-au mai înfruntat de şase ori, iar România s-a mai impus o singură dată, tot 1-0, într-un amical jucat în martie 2018.

Pentru Gheorghe Hagi, selecţionerul României, partida reprezintă un nou debut oficial pe banca tehnică a naţionalei. Gică Hagi a preluat echipa României în primăvară şi a mai condus-o, în acest an, în doar două meciuri amicale, 1-1 cu Georgia şi 2-1 cu Ţara Galilor.

Pentru partida de vineri seara, din Suedia, Gheorghe Hagi a decis să oprească următorul lot de jucători: 1. Ionuţ Radu, 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Băluţă, 7. Borza, 8. Olaru, 9. Louis Munteanu, 10. Stanciu, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Burcă, 16. Valentin Cojocaru, 17. Screciu, 18. Răzvan Marin, 19. Florin Tănase, 20. Dennis Man, 21. Matei Ilie, 22. Vlad Dragomir, 23. Lisav Eissat.

Au fost lăsaţi acasă mai mulţi fotbalişti din lotul lărgit, precum Racoviţan, Opruţ, Strata, Cicâldău, Marius Marin, David Matei, Cîrjan, Moruţan şi Bîrligea.