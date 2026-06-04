Germania a pierdut peste 341.000 de locuri de muncă în industrie din 2019 până în prezent, în pofida unor semnale de stabilizare a afacerilor în primele luni ale anului 2026.

Lovitură pentru motorul Europei. Ţara, cândva un magnet pentru angajați, a pierdut 341.000 de locuri de muncă - Shutterstock

Datele provin dintr-o analiză realizată de compania de consultanță EY și arată că aproximativ 6% din forța de muncă industrială a dispărut în ultimii ani. La finalul primului trimestru din 2026, industria germană avea cu aproximativ 127.000 de angajați mai puțin decât în urmă cu un an. Potrivit analizei, echivalentul unui loc de muncă din 17 a fost eliminat din industrie din 2019 încoace.

Experții EY avertizează că presiunile rămân ridicate din cauza cererii slabe, costurilor mari de producție, concurenței internaționale și incertitudinilor geopolitice. Deși cifra de afaceri a industriei a revenit ușor pe creștere după aproape trei ani de declin, perspectivele rămân prudente.

Cele mai severe reduceri de personal au fost înregistrate în industria auto, unul dintre pilonii economiei germane. Potrivit datelor citate de Bild, aproape 126.000 de locuri de muncă au dispărut în sectorul auto din 2019 până în prezent. Numai în ultimele 12 luni au fost eliminate aproximativ 32.000 de posturi.

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Pe locul al doilea se află industria construcțiilor de mașini și utilaje, cu peste 86.000 de locuri de muncă pierdute în aceeași perioadă. Reduceri importante au fost raportate și în industria metalurgică și în sectorul textil. Publicația Welt notează că multe companii se confruntă cu supracapacități de producție și cu o cerere insuficientă pe piețele externe. În acest context, restructurările și programele de reducere a costurilor sunt așteptate să continue și în perioada următoare.

Evoluțiile din Germania sunt urmărite cu atenție și în România, unde o parte importantă a industriei auto este integrată în lanțurile de aprovizionare ale producătorilor germani. Numeroși furnizori locali produc componente, cablaje, sisteme electronice, piese din plastic sau subansamble care ajung direct în fabricile constructorilor germani ori la marii furnizori ai acestora.

O reducere a producției auto din Germania poate însemna un volum mai mic de comenzi pentru fabricile din România, presiuni asupra profitabilității și amânarea unor investiții. Impactul este resimțit în special de companiile care depind de contracte cu industria auto germană. În același timp, transformarea sectorului către vehicule electrice și digitalizare poate genera oportunități pentru furnizorii care investesc în tehnologii noi și produse cu valoare adăugată mai mare.

Deși vânzările industriei germane au crescut cu 1,7% în primul trimestru din 2026, după zece trimestre consecutive de scădere, consultanții EY consideră că este prea devreme pentru a vorbi despre o redresare solidă. Potrivit acestora, industria germană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimul deceniu, iar procesul de restructurare este departe de a se fi încheiat. Pentru țări precum România, puternic conectate la economia germană, evoluția sectorului auto va rămâne unul dintre principalii indicatori ai activității industriale din următorii ani.