Lukoil vrea să vândă benzinării, rafinării și afaceri cu petrol din afara Rusiei către firma de trading Gunvor

Grupul petrolier rus Lukoil, sub presiunea sancțiunilor impuse recent de SUA , își vinde aproape tot ce are în afara Rusiei, benzinării, rafinării, afaceri cu petrol, către Gunvor o firmă de trading deţinută de un miliardar suedez, ca să nu piardă tot din cauza sancțiunilor internaționale. Nu este clar dacă rețeaua din România, cele 300 de stații Lukoil și rafinăria Petrotel sunt incluse în ofertă.

Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancțiunile anunțate recent de SUA, a anunțat joi că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziționarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deține active internaționale ale companiei, relatează Reuters.

Cine se află în spatele Gunvor

Gunvor, companie de trading care cumpără și vinde petrol la nivel global, a confirmat joi că poartă discuţii cu Lukoil pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului petrolier rus. "Termenii cheie ai tranzacţiei au fost conveniţi anterior de părţi. La rândul său, Lukoil a acceptat oferta, angajându-se să nu negocieze cu alţi potenţiali cumpărători", a informat Lukoil, într-un comunicat de presă. Detaliile tranzacţiei nu au fost făcute publice.

Gunvor, unul dintre cei mai mari traderi globali de materii prime, are rafinării, terminale, flotă maritimă și birouri la Singapore, Houston, Stamford, Londra, Calgary și Dubai. Este cunoscută pentru legături vechi cu Rusia, dar a încercat să se distanţeze de Moscova în ultimii ani.

Este înregistrată în Cipru, dar are sediul principal în Elveția, la Geneva şi a fost fondată în 2000 de Gennady Timchenko (miliardar rus, apropiat de Putin şi sancționat de SUA) și Torbjörn Törnqvist (miliardar suedez, actual CEO). Timchenko și-a vândut participația în 2014 iar Gunvor susține că de atunci nu mai are legături cu el. Törnqvist controlează în prezent firma care a declarat o cifră de afaceri de 136 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2024 și un profit net de 729 de milioane de dolari.

Grupul rus a precizat că finalizarea tranzacţiei este supusă unor condiţii prealabile, inclusiv obţinerea permisiunii OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA - n. r.) de către cumpărător, precum şi a oricăror alte licenţe, permise şi autorizaţii în alte jurisdicţii.

Vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil este cea mai semnificativă acţiune de până acum a unei companii ruseşti, în urma sancţiunilor impuse în contextul invaziei ruseşti din Ucraina, care a început în februarie 2022. Pe 22 octombrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft.

Anterior, pe 15 octombrie, Marea Britanie a vizat, de asemenea, Lukoil şi Rosneft, precum şi 44 de aşa-numite nave petroliere care formează flota din umbră a Rusiei, formată în principal din tancuri petroliere vechi şi cu proprietari neclari, într-o nouă încercare de a înăspri sancţiunile energetice şi de a reduce veniturile Kremlinului.

Ce vinde mai exact Lukoil

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operaţiuni la nivel internaţional, având operaţiuni upstream în foste ţări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan, dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun şi Congo. În toate aceste proiecte, producătorul rus deţine participaţii minoritare, iar ponderea lor în producţia totală de ţiţei a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei.

Activele internaţionale reprezintă împreună aproximativ un sfert din capitalizarea actuală a Lukoil, conform estimărilor lui Kirill Bakhtin, analist la BCS. Operaţiunile de trading internaţional ale Lukoil sunt mult mai importante decât operaţiunile sale de explorare şi producţie. Anul trecut, compania a cumpărat şi vândut 59,6 milioane de tone sau o medie de 1,19 milioane de barili pe zi, conform raportului său anual. Litasco, filiala comercială deţinută în proporţie de 100% de grupul rus, operează din Geneva şi Dubai.

De asemenea, Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual. În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.

