Manole, despre reducerea sprijinului pentru vulnerabili: Cei care le-au decis trebuie să le şi explice

Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că România nu cheltuie excesiv pe asistenţă socială şi că percepţia publică a fost influenţată de exemple izolate de fraudă. Oficialul a declarat că eventualele tăieri care au vizat categoriile vulnerabile trebuie explicate de cei care le-au decis, subliniind că prioritatea ministerului rămâne combaterea abuzurilor din sistem, nu penalizarea beneficiarilor de bună-credinţă.

"Acest stat a ajuns în anumite situații legate de persoane vulnerabile în general, pentru că am avut timp de mulți ani de zile un discurs nedrept, incorect din punct de vedere al cifrelor și statistic, despre cheltuielile cu asistența socială în această țară. Cheltuielile cu asistența socială în această țară nu sunt prea mari, comparabil cu oricare alt stat din Uniunea Europeană. Sigur, a avut acest discurs succes, pentru că au existat exemple de fraude, dar trebuia să combatem frauda de 30 de ani, nu să-i pedepsim pe toți", a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, luni seara, la Antena 3 CNN.

Manole a spus că Ministerul Muncii urmărește combaterea fraudei.

"La Ministerul Muncii, vedem băieți deștepți în ghilimele și combaterea fraudei, de la ITM până la frauda în domeniul dizabilității, e un obiectiv și avem niște rezultate acolo", a spus ministrul.

În același timp, Florin Manole a spus că tăierile la categoriile vulnerabile trebuie explicate de cei care le-au decis.

"Pentru tăierile de la categoriile vulnerabile, cred că trebuie să răspundă cine le-a gândit. Nu pot să fiu avocatul unor măsuri pentru care nu cred că există bucurie în a le lua", a afirmat Manole.

