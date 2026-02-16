"Sunt convins că a fost asasinat". Fratele lui Jeffrey Epstein acuză guvernul american că "ascunde" o crimă

Fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, Mark Epstein, a reiterat luni la BFMTV îndoielile pe care le exprimă de luni de zile cu privire la adevăratele motive ale morţii lui Jeffrey. Autorităţile susţin că el s-a sinucis în închisoare în aşteptarea sentinţei, scrie News.ro.

"Sunt convins că a fost asasinat". Fratele lui Jeffrey Epstein acuză guvernul SUA că "ascunde" o crimă

În ziua morţii fratelui său, Mark Epstein spune că s-a deplasat la faţa locului pentru a identifica cadavrul, însoţit de doi medici legişti. "Au ieşit de la autopsie şi au spus că nu pot concluziona că a fost vorba de o sinucidere, deoarece semăna prea mult cu o crimă", a declarat el pentru BFMTV.

Pentru FBI însă, nu există niciun dubiu: "Jeffrey Epstein s-a sinucis în celula sa din Metropolitan Correctional Center din New York pe 10 august 2019", au scris anchetatorii într-un comunicat publicat de justiţia americană în iulie 2025.

Mark Epstein, despre cauza decesului

Acest lucru nu l-a convins însă pe Mark Epstein. "Pe certificatul de deces iniţial, la rubrica 'cauza decesului', era menţionat: în aşteptarea unor studii complementare", a declarat Mark Epstein pentru BFMTV.

Mark Epstein este convins că fratele său a fost ucis. "În timpul alegerilor din 2016 dintre Hillary şi Trump, Jeffrey a spus, şi citez: 'dacă aş spune ce ştiu despre cei doi candidaţi, alegerile ar trebui anulate'. Acuz Ministerului Justiţiei că a ascuns uciderea lui Jeffrey", a declarat el, tot la BFMTV.

El a făcut declaraţii similare şi pentru NBC, pe 19 iulie 2025, după publicarea concluziilor FBI. "Mă tem că fratele meu a fost ucis", a afirmat el, adăugând: "Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat şi toţi cei care examinează faptele ajung la aceeaşi concluzie, nu-i aşa?".

"Concluzia că Epstein s-a sinucis este susţinută de imaginile de supraveghere video din zona comună a Unităţii speciale de detenţie (SHU) unde Epstein era deţinut în momentul decesului", a susţinut FBI-ul în comunicatul său publicat vara trecută, explicând că "orice persoană care intra sau încerca să intre la etajul unde se afla celula lui Epstein din zona comună a SHU ar fi fost filmată".

Moartea lui Epstein, marcată de circumstanţe neclare

Cu toate acestea, FBI susţine că nimeni nu a intrat în etajele SHU "din momentul în care Epstein a fost închis în celula sa, în jurul orei 22:40, pe 9 august 2019, până în jurul orei 6:30 a doua zi dimineaţa".

Moartea infractorului american este marcată de circumstanţe neclare. Medicul legist angajat de fratele lui Epstein, Michael Baden, a declarat la 30 octombrie 2019 în emisiunea "Fox & Friends" că Epstein, în vârstă de 66 de ani, prezenta mai multe leziuni – printre care o fractură a vertebrelor cervicale – "extrem de neobişnuite în cazurile de spânzurare suicidară şi mult mai frecvente în cazurile de strangulare omucidă".

În iunie 2023, un raport al inspectorului general al Departamentului Justiţiei a evidenţiat o serie de neglijenţe şi disfuncţionalităţi care au dus la moartea lui Jeffrey Epstein în închisoarea federală din Manhattan. "Din motive care rămân neclare", comenta New York Times, "personalul penitenciarului i-a permis lui Epstein să acumuleze pături, cearşafuri, lenjerie de pat şi haine suplimentare, chiar dacă acesta încercase deja să se spânzure".

O altă decizie surprinzătoare a fost aceea de a-l lăsa pe infractorul american fără colegi de celulă timp de o zi întreagă, chiar în ajunul descoperirii cadavrului. Cu toate acestea, niciun deţinut nu a furnizat informaţii "care să sugereze că cineva l-ar fi ajutat pe Epstein să se sinucidă sau care să conţină informaţii credibile care să sugereze că ar fi alta decât sinuciderea cauza decesului său", precizează raportul.

