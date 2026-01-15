Antena Meniu Search
Sezonul acesta de iarnă a obligat salinele să lucreze la foc continuu în ultimele zile. Cererea pentru sarea de drumuri e mai ceva ca cea pentru pâinea caldă. După dezastrul ecologic de la Praid, în urma căruia nu se mai poate scoate sare din salină, şoferii stau la rând ore întregi pentru a încărca la Dej. În doar câteva zile s-a vândut sare de zece ori mai mult decât toată iarna trecută. Iar comenzile continuă să vină.

de Alex Prunean

la 15.01.2026 , 07:47

E situația cu care se confruntă de o săptămână șoferii care vin să încarce sare de la Salina Ocna Dej. Firmele de deszăpezire nu se așteptau la o iarnă atât de grea, astfel că stocurile pe care și le-au făcut încă din toamnă s-au epuizat în doar câteva zile.

Sunt peste 100 de camioane acum la rând, iar alte câteva zeci au fot încărcate numai în această dimineaţă. Coloana desfăşurată pe două rânduri se întinde pe mai bine de un kiloemtru, dar o bandă de circulaţie este complet blocată. În paralel, pe lângă camioane şi încarcă şi în zeci de vagoane de tren, pentru că o parte din sare pleacă de aici pe calea ferată.

În mod normal, e nevoie de programare pentru a încărca şi cumpăra sare, dar, cum nu au alterantive, drumarii şi-au trimis şoferii să stea la rând pentru a fi serviţi. Aşa se face că unii şi-au petrecut noaptea la rând. "Aşteptăm de ieri de la vreo trei şi jumătate. Aşa rău nu a fost aici nici de opt ani. Au zis că nu au marfă pregătită". 

Reprezentanţii salinei spun că există marfă suficientă pe stoc. Cozile se creează din cauza tuturor şoferilor care se îngrămădesc să ceară acelaşi lucru: sare pentru drumuri. În doar o zi a fost vândută de aproape 10 ori mai multă sare decât toata iarna trecută.

"Avem sare suficientă în subternatul minei Transilvania care trebuie doar evacuată şi încărcată în camioane. Cererea este foarte mare. Am încărcat în 24 de ore 5.700 de tone aproximativ de sare de drumuri", a declarat Alin Sălătioan, director Salina Ocna Dej.

Pentru a face faţă cererii şi din perioada urmatoare au fost aduşi oameni de acasă, astfel încât să se încarce camioane şi în timpul nopții.

