Metrorex contractează servicii de pază de 50 mil. euro, cât încasările din bilete pe un an - Profimedia

Metrorex a lansat o nouă licitație pentru serviciile de pază aferente următorilor trei ani, valoarea estimată a contractului fiind cu aproximativ 38% mai mare decât cea a acordului aflat în prezent în derulare.

Potrivit anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura vizează încheierea unui acord-cadru pentru „Servicii de pază la Metrorex S.A.” pe o perioadă de 36 de luni, cu o valoare totală estimată de 250,95 milioane de lei, potrivit clubferoviar.ro.

Metrorex încasează anual o sumă similară cu cea din noul contract pentru servicii de pază, aproximativ 261 de milioane de lei direct din vânzarea biletelor și abonamentelor, conform datelor oficiale din Raportul Directorului Financiar Metrorex pentru anul 2024.

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La precedenta licitație, lansată în februarie 2023 pentru aceleași servicii, valoarea estimată a contractului era cuprinsă între 185,8 și 191,4 milioane de lei. Contractul avea ca obiect asigurarea serviciilor de pază, intervenție și transport de valori pentru stațiile, trenurile, depourile și celelalte obiective din rețeaua de metrou, pentru un total de peste 8,29 milioane de ore de activitate.

În octombrie 2023, Metrorex a atribuit contractul asocierii formate din companiile Senzor Guard Security, Akyle Security și Tetra Sistems Guard. Acordul, în valoare de 181,58 milioane de lei, a fost încheiat pentru o perioadă de 36 de luni și a reprezentat o majorare anuală de aproximativ 45% față de contractul anterior. Noua procedură indică acum o creștere suplimentară de circa 38% a costurilor estimate.

Bolojan, nemulţumit de contractele de pază de la Metrorex

În martie, premierul Ilie Bolojan a declarat că este nemulţumit de valoarea contractelor de pază de la Metrorex, motivând că paznicii nu-şi justifică activitatea.

"Gândiți-vă că, de exemplu, la CFR, cât timp ai linii care sunt în reparație de ani de zile, cât timp viteza de circulație este foarte redusă, e foarte greu să faci performanță, acolo mai ai oarecare înțelegere. Dar în alte zone, unde toate lucrurile funcționează și n-ai niște probleme deosebite, n-ai de ce să ai înțelegere. Dar și la CFR și la Metrorex și peste tot sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Nu cred că trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex care poate nu-și justifică activitatea, de exemplu", a declarat Ilie Bolojan.