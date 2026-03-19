De când a început războiul din Iran, prețul carburantului a luat-o la galop. Motorina premium a depășit azi 10 lei pe litru la mai toate stațiile, iar benzina standard a atins 9 lei. Mâine ne așteaptă alte prețuri, căci barilul de petrol a explodat din nou, în urma atacurilor de la cele mai mari rafinării din lume. Președintele Nicușor Dan a anunțat că săptămâna viitoare vor fi luate măsuri pentru a tempera creșterile spectaculoase. Astăzi, Guvernul a decis prelungirea schemei de ajutor pentru fermieri. Aceștia vor avea acciza la motorină redusă cu 2,6 lei pe litru.

"O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate" spunea la începutul lunii ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Iată că minciunile sfruntate s-au transformat în cruda realitate. Motorina premium a depășit 10 lei pe litru la aproape toate stațiile de alimentare.

Motorina standard nu mai are mult nici ea. Cât despre benzină...

"Foarte mult. S-a scumpit totul extraordinar de mult. Eu dau 100 de lei zi de zi. Pe gaz, nu mai zic pe benzină. […] Trăiască Bolojan!" a spus un localnic.

"N-am alimentat de când s-a scumpit" a explicat un alt șofer.

Reporter: Cât ați plătit?

Șofer: 412 lei. Au explodat. Ieri, alaltăieri a fost 9 lei, acum e 10 lei. [...] Dacă o să continue războiul și domnul din America o să fie foarte supărat....o să crească.

"Prețuri ca în vremuri de război" a mai punctat un șofer.

În timp ce șoferii plătesc, aleșii noștri... se gândesc.

"Am avut discuții în CSAT. Și ministrul de Finanțe și cel al Energiei au venit cu diferite scenarii. [...] O să vedeți în zilele următoare, într-o săptămână, un set de măsuri. [...] O să fie o acțiune din partea statului, asta pot să vă spun" a declarat președintele României, Nicușor Dan.

"Statul nu poate sprijini pe toată lumea. Așa ceva nu se poate. Deficitul e încă mare" a spus șeful Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

Alte state și-au protejat cetățenii și afacerile

Grecia a limitat marjele de profit, Ungaria și Croația au plafonat prețurile, Austria și Portugalia au redus taxele. Bulgaria analizează măsuri de protecție pentru populație, iar Slovacia limitează consumul. Italia a decis să scadă accizele.

Criza pare, însă, a fi abia la început. Azi, petrolul a sărit din nou de 110 dolari pe baril, după ce cele mai mari rafinării din lume au fost lovite.

"Am putea asista la interdicții de export din țări care au producție proprie. […] O asemenea sarabandă poate să ducă prețurile la pompă peste tot mai sus. Ceea ce va complica viața cetățenilor, va complica funcționarea mediului de afaceri" a mai spus Daniel Dăianu.

ANAF a început controalele la nivel național, pe piața carburanților. Consiliul Concurenței spune că nu a găsit până acum dovezi că prețul carburanților din România ar fi crescut nejustificat.

